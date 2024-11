Đồng Nai: Thanh tra trách nhiệm nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch và Trảng Bom

Theo đó, cơ quan chức năng tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom trong thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công việc được UBND tỉnh Đồng Nai ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Khu dân cư Tân Thịnh xảy ra sai phạm trong xây dựng trái phép

Bà Châu đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do liên quan vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liên kế tại Khu dân cư Tân Thịnh (thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư và được cho thôi việc theo nguyện vọng từ tháng 6-2024. Liên quan đến vụ việc, tháng 6-2024, Huyện ủy huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Lương Thị Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện do thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, dẫn đến sai phạm tại dự án.

Cơ quan thanh tra cũng xem xét trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về nội dung chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn. Trước đó, vào tháng 3-2024, nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt của bà Hương hơn 170 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

Sau khi tiến hành xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy, bà Hương kê khai tài sản không trung thực, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 6-2024, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Hương.

Thời gian thanh tra trách nhiệm nguyên Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom và Nhơn Trạch từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2023.

HOÀNG BẮC