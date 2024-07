Đồng Nai: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Tân Phú, đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.