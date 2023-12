Đồng Nai: Truy tố 11 bị can đưa, nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm

Ngày 12-12, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can về tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), thuộc Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung do ông Lương Minh Tú (43 tuổi) làm Giám đốc.