Xã hội

Giao thông

Đồng Nai: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ sà lan va chạm cầu Ghềnh

SGGPO

Tối 6-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông tin nguyên nhân ban đầu vụ sà lan va chạm với cầu Ghềnh (phường Biên Hoà).

Theo đó, qua kiểm tra bước đầu cho thấy, thuyền trưởng và các thuyền viên không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu.

img4003-17727742067421484880452.jpeg
Hiện trường sà lan va vào cầu Ghềnh

Như báo SGGP đã thông tin, vào khoảng khoảng 10 giờ 18 phút cùng ngày, sà lan mang số hiệu NP8437 lưu thông trên sông Đồng Nai, khi đến khu vực cầu Ghềnh thì va vào mặt phía dưới cầu, khiến phương tiện mắc kẹt.

screenshot_1772772126_20260306120343.jpg
Nhiều vị trí trên cầu Ghềnh bị ảnh hưởng sau vụ va chạm

Thời điểm này, trên cầu có khoảng 6 người điều khiển xe máy đang lưu thông, do bị rung lắc mạnh, các phương tiện bị ngã vào lan can khiến một số nạn nhân bị thương nhẹ và được hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 và lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đồng Nai xử lý, điều tiết giao thông.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

NP8437 Đội Cảnh sát đường thủy Vào cầu Xà lan Cầu Ghềnh Tàu chở hàng Sông Đồng Nai Thuyền viên Nồng độ cồn Khoang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn