Đồng Nai: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ sà lan va chạm cầu Ghềnh

Theo đó, qua kiểm tra bước đầu cho thấy, thuyền trưởng và các thuyền viên không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu.

Hiện trường sà lan va vào cầu Ghềnh

Như báo SGGP đã thông tin, vào khoảng khoảng 10 giờ 18 phút cùng ngày, sà lan mang số hiệu NP8437 lưu thông trên sông Đồng Nai, khi đến khu vực cầu Ghềnh thì va vào mặt phía dưới cầu, khiến phương tiện mắc kẹt.

Nhiều vị trí trên cầu Ghềnh bị ảnh hưởng sau vụ va chạm

Thời điểm này, trên cầu có khoảng 6 người điều khiển xe máy đang lưu thông, do bị rung lắc mạnh, các phương tiện bị ngã vào lan can khiến một số nạn nhân bị thương nhẹ và được hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 và lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đồng Nai xử lý, điều tiết giao thông.

Tin liên quan Đồng Nai: Sà lan tông cầu Ghềnh, nhiều người bị thương

XUÂN TRUNG