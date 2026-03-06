Vụ vướng dây điện đứt căng ngang đường: Sức khỏe nạn nhân đã ổn định

Liên quan vụ "người đi xe máy ngã nhào vì vướng dây điện đứt căng ngang đường" , ngày 6-3, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh (Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã có kết quả xác minh.

Người đi xe máy ngã nhào vì vướng dây điện đứt căng ngang đường

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng hơn 14 giờ ngày 3-3, một xe tải cỡ lớn lưu thông trên đường Lê Duẩn (phường Cam Ranh). Khi đi qua điểm mở dải phân cách, phần thùng xe vướng vào đường dây điện treo phía trên, khiến dây bị đứt và rơi trúng một phụ nữ đang điều khiển xe máy phía sau.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đã cử cán bộ đến kiểm tra hiện trường. Nạn nhân bị thương nhẹ, sức khỏe hiện đã ổn định. Khu vực xảy ra sự việc không cấm xe tải lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe không chở hàng, thùng xe cũng không cơi nới nên khả năng đường dây điện được treo thấp hơn quy định.

Qua làm việc với ngành điện lực, lực lượng chức năng xác định dây điện bị đứt là dây do người dân kéo sau công tơ. CSGT đã đề nghị chính quyền địa phương rà soát các đường dây sau công tơ trên các tuyến đường nội đô thị và quốc lộ nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tin liên quan Xác minh vụ người đi xe máy ngã nhào vì vướng dây cáp đứt căng ngang đường

HIẾU GIANG