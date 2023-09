Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng tấn công cảnh sát giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi bị phát hiện vi phạm.

Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can là Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 2006) và Chung Vĩnh Tài (sinh năm 2006) cùng ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 16-8, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông Công an TP Cao Lãnh đi đến đường Nguyễn Huệ (phường 1, TP Cao Lãnh) thì phát hiện Phạm Lê Lợi (sinh năm 2005) điều khiển xe mô tô chở Kiệt và Tài (chở quá số người quy định).

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Lợi không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy. Khi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, Kiệt dùng dao tự chế chém và gây thương tích cho 1 cảnh sát giao thông. Sau đó, Kiệt và Lợi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ném vào người cảnh sát giao thông này, rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu Quảng Khánh.

Đến khu vực trước Trường Tiểu học Mỹ Trà thì Lợi mất lái va chạm vào thềm nhà người dân, làm xe và cả 3 đối tượng ngã.

Sau cú va chạm, Lợi tử vong tại hiện trường, Kiệt và Tài bị thương.