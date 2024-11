Dự án Đại Ninh mang lại cho đại gia Nguyễn Cao Trí 2.700 tỷ đồng?

Cùng với đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn làm rõ hành vi đưa hối lộ để "thao tóm" dự án Đại Ninh, sau đó bán lại kiếm lời của đại gia Nguyễn Cao Trí.

Bị can Nguyễn Cao Trí

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM. Do sinh ra, lớn lên tại tỉnh Lâm Đồng nên người này có thông tin, quan tâm về dự án Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) làm chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017 - 2018.

Khoảng tháng 11-2019, ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho Trí số điện thoại bà Hoa để Trí liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này. Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả và bị can Trí biết rõ dự án chưa được triển khai.

Đến khoảng tháng 9-2020, bị can Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Bà Hoa cho Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra và kiến nghị thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm đơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này.

Bà Hoa còn đưa cho Trí bản Kết luận thanh tra số 929 ngày 12-6-2020 do ông Trần Văn Minh (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) ký về các dự án tại Lâm Đồng, trong đó có kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, do bị can Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế với nhau; bị can Trí biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, nên Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án. Việc này được ông Minh đồng ý. Sau khi đồng ý, ông Minh yêu cầu Trí phải thực hiện theo hướng dẫn.

Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi dự án Đại Ninh, ngày 2-1-2020, bị can Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng; trong tháng 10-2020, bị can Trí đã đặt cọc cho bà Hoa 119,8 tỷ đồng. Đến ngày 2-12-2020, bị can Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (thực chất là mua dự án Đại Ninh - theo kết luận điều tra) và làm thủ tục vay tiền của Sacombank, để thanh toán được 1.000 tỷ đồng cho bà Hoa.

Bên cạnh đó, bị can Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.

Để thực hiện thủ tục xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trần Văn Minh hướng dẫn Trí phải “chính danh” đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đồng thời, thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí, hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tiếp tục thực hiện dự án.

Theo hướng dẫn của ông Minh, Trí 2 lần gửi đơn đến Văn phòng Chính phủ; đồng thời, Trí liên hệ gặp bị can Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ) để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chuyển đơn sang Thanh tra Chính phủ để ông Minh làm căn cứ thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.

Cùng với đó, bằng mối quan hệ của mình, bị can Nguyễn Cao Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang Trí; làm việc với tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, từ đó, bị can Trí đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, quá trình xin các thủ tục, bị can Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG