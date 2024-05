Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và Cao Lãnh - Lộ Tẻ chậm tiến độ

Ngày 22-5, Bộ GTVT đã đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang; đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

Theo Bộ GTVT, 2 dự án này được Bộ GTVT phê duyệt thời gian hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai các dự án còn chậm so với yêu cầu. Trong đó, dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có kế hoạch khởi công trước ngày 30-4, nhưng đến nay chưa khởi công. Dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ cũng đang chậm do nhà thầu chậm triển khai thi công; công tác giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch; chưa xác định được nguồn vật liệu cát phục vụ thi công dự án.

Với dự án Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương phối hợp với địa phương tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để tổ chức thi công.

Về nguồn vật liệu cát, Ban QLDA Mỹ Thuận cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Đồng Tháp để xác định nguồn cung cấp cát cho dự án, phù hợp với tiến độ và kế hoạch triển khai dự án.

Về công tác thi công, trên cơ sở tiến độ thi công tổng thể được chấp thuận, Ban QLDA Mỹ Thuận cần chỉ đạo nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh huy động máy móc thiết bị thi công, nhân lực và hoàn thành các thủ tục có liên quan theo đúng quy định (cấp phép đấu nối điện, trạm trộn bê tông nhựa, đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy).

Đối với dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương rà soát, hoàn thành các nội dung công việc liên quan để sớm tổ chức triển khai thi công đáp ứng tiến độ.

MINH ANH