Dự án Tân An Huy khởi công trở lại sau 20 năm "đứng hình"

Ngày 6-2, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy, chủ đầu tư dự án Tân An Huy (huyện Nhà Bè, TPHCM) đã tổ chức lễ khởi công hệ thống hạ tầng dự án sau 20 năm “đứng hình”.

Dự án Tân An Huy (huyện Nhà Bè, TPHCM) đã tổ chức lễ khởi công hệ thống hạ tầng. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, sau lễ khởi công, các hạng mục như hệ thống đường giao thông, hệ thống cống thoát nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và bờ kè của dự án sẽ tiếp tục thực hiện lại. Thời gian dự kiến dự án hoàn thành là 36 tháng.

Ông Hải cho biết thêm, trước đây dự án đã xây dựng được khoảng 30% khối lượng công việc nhưng phải dừng lại khi Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân An Huy mất vào năm 2017. Sau đó, Thanh tra TPHCM đã có kết luận và chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án như nợ thuế 216 tỷ đồng, 14 căn nhà đã xây dựng không phép sai quy hoạch, dự án đền bù chưa xong, chưa hoàn thiện hạ tầng... dự án dở dang và ngưng suốt nhiều năm qua.

Lễ khởi công hệ thống hạ tầng Dự án Tân An Huy (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Ảnh: THANH HIỀN

Ông Hải khẳng định, doanh nghiệp đã có phương án tốt, đảm bảo đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Công ty cam kết sẽ hoàn thành dự án nhà ở đúng tiến độ đề ra và khắc phục những sai phạm, triển khai dự án đúng quy định của pháp luật nếu UBND TPHCM cho phép doanh nghiệp được hoạt động trở lại.

Tại buổi khởi công, có nhiều khách hàng là những người mua nền đất của dự án đã đến dự và bày tỏ sự vui mừng khi dự án khởi công trở lại.

Dự án Tân An Huy có diện tích 20,8ha do Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy làm chủ đầu tư, được phê duyệt từ năm 2004 để xây dựng khu đô thị loại I chuẩn quốc gia, hiện đại.

THANH HIỀN