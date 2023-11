Dự án The OpusK thắng 5 hạng mục tại Giải thưởng bất động sản Việt Nam 2023

The OpusK được phát triển bởi SonKim Land vừa giành chiến thắng những hạng mục quan trọng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2023. Đó là: Dự án căn hộ siêu sang tốt nhất (HCM); Dự án khu phức hợp cao cấp tốt nhất; Dự án Kiến trúc phức hợp tốt nhất; và Dự án căn hộ tốt nhất (Việt Nam).

Đồng thời, SonKim Land cũng tiếp tục được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất”. Qua đó một lần nữa khẳng định tên tuổi và vị thế dẫn đầu của SonKim Land trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Tổ hợp The OpusK là mảnh ghép cuối cùng của tuyệt tác kiến trúc The Metropole Thủ Thiêm. Tọa lạc tại tâm điểm của Khu chức năng số 1 – khu vực nổi bật và quan trọng nhất tại Thủ Thiêm. The OpusK sở hữu vị trí “trung tâm của trung tâm” và là biểu tượng tự hào của Thủ Thiêm.

Tổ hợp The OpusK bao gồm một tòa tháp văn phòng, một tòa tháp phức hợp và khu thương mại đặt tại khối đế. Được hiện thực hóa dựa trên ý tưởng về một công trình mang hơi thở đương đại với dấu ấn vượt thời gian. Đặc biệt trong tổ hợp có sản phẩm Luxury Boutique Office là bộ sưu tập văn phòng độc bản dành cho giới chủ lần đầu tiên có mặt trên thị trường.

Là thành quả của sự hợp tác giữa SonKim Land cùng các tên tuổi thiết kế hàng đầu thế giới như: công ty kiến trúc Designcamp Moon Park (Hàn Quốc) và thương hiệu thiết kế nội thất Evocateurs (Singapore). The OpusK mang đến cho chủ nhân một không gian sống riêng tư, đẳng cấp và tràn đầy cảm xúc.