Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: sẵn sàng đảm bảo sản xuất điện phục vụ dịp Lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-2025

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo sản xuất, cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3.

Đảm bảo công tác sản xuất liên tục, an toàn…

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lập phương án để đảm bảo công tác sản xuất liên tục, an toàn với các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: bố trí đầy đủ lực lượng trực vận hành, sửa chữa, PCCC, bảo vệ, CNTT và dân quân tự vệ; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị dự phòng; tăng cường công tác tuần tra, giám sát an ninh và hệ thống kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các công trình điện, kho tàng và trụ sở cơ quan.

Theo đó, thời gian được đặc biệt chú trọng là từ 00h00 ngày 30-8 đến 24h00 ngày 02-9-2025, toàn Công ty duy trì chế độ vận hành nghiêm ngặt, sẵn sàng cao nhất của các tổ máy theo phương thức huy động của Công ty vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO). Tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nhanh nếu có bất thường, đảm bảo tính sẵn sàng, tin cậy của hệ thống phát điện dự phòng để đảm bảo khôi phục nhanh nhất khi có diễn biến bất thường của hệ thống điện.

Công ty luôn đảm bảo nguồn nhiên liệu dự phòng

Góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định

Công ty cũng chú trọng kiểm tra, thử nghiệm các hệ thống máy phát điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nguồn khí và dầu DO cho vận hành, các thông số hóa và nước khử khoáng đảm bảo chất lượng, phối hợp với Công ty EPS duy trì thông tin liên lạc thông suốt, hệ thống chiếu sáng, đảm bảo công tác công xa, phối hợp với chính quyền, công an, quân đội địa phương rà soát triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự ổn định. Tất cả báo cáo vận hành, an toàn, sự cố (nếu có) sẽ được cập nhật hằng ngày và tổng hợp gửi về Tổng Công ty ngay sau kỳ nghỉ lễ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân và các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đ. CHIẾN