Dự báo miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa to đến ngày 25-7

Đường Kim Mã (Hà Nội) sáng 24-7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào 4 giờ ngày 24-7, tâm bão số 4 ở vị trí 16,7 độ vĩ Bắc - 118,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Bão có cường độ cấp 8-9, giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Ví trí tâm bão và dự báo hướng di chuyển của bão số 4 (Comay) sáng nay 24-7

Trong những giờ tới, bão sẽ có xu hướng đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó chuyển dần sang Đông Bắc. Chiều 24-7, bão tiếp tục mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Đến sáng 25-7, bão có khả năng đi vào khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và đến sáng 26-7, tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 25-30km/giờ, suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở khu vực ngoài khơi phía Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Như vậy, bão có xu hướng đi vòng, dần thoát ra khỏi Biển Đông, không đi vào đất liền Việt Nam.

Mặc dù bão không đi vào đất liền nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay, thời tiết ở nhiều nơi tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ dần chuyển xấu, nhiều nơi mưa dông bất chợt. Nguyên nhân chủ yếu do tác động của dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam, không phải do bão số 4 gây ra.

Ảnh vệ tinh sáng 24-7 (lúc 6 giờ 30 phút) chụp hồng ngoại với những đám mây dông đang dần phát triển. Ảnh theo: GFS

Tromg đêm qua và sáng sớm nay, 24-7, một vài khu vực ở Bắc bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi mưa to trên 100mm, như Lào Cai (140,6mm) và Phú Thọ (128,8mm). Dự báo từ ngày 24 đến hết đêm 25-7, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến 60-130mm, có nơi vượt 250mm.

“Từ ngày 26-7 trở đi, mưa lớn có xu hướng giảm dần”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

Riêng tại Trung bộ, từ Quảng Trị đến Huế và dọc theo duyên hải Nam Trung bộ, thời tiết trong ngày 24-7 chủ yếu nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên tới 35-36 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, kèm khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gây nguy cơ ngập úng tại các đô thị.

PHÚC HẬU