Dự báo mưa lũ dồn về miền Trung trong tháng 10

Trong vòng 30 ngày tới, sẽ xuất hiện 2-3 cơn bão trên Biển Đông, mưa lũ sẽ dồn về miền Trung.

Nhiều nơi ở miền Bắc (bao gồm Hà Nội) vẫn đang ngập

Hôm nay, 11-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát thông tin dự báo xu thế thời tiết cả nước từ ngày 11-10 đến ngày 10-11.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo, trong vòng 30 ngày tới có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó, 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Số lượng này cao hơn trung bình nhiều năm và tháng 10 thường là giai đoạn cao điểm của mùa bão ở nước ta.

Cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh bắt đầu hoạt động ở phía Bắc nước ta và có xu hướng tăng dần về tần suất cũng như cường độ, mở đầu giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc. Theo bà Trần Thị Chúc, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), sự kết hợp giữa không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc với khối khí nóng từ phía Nam thường gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ trong những ngày đầu tháng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong thời gian tới, vùng trọng tâm mưa lũ có xu hướng dịch chuyển xuống miền Trung, đặc biệt là khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nhiều đợt mưa lớn, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 20-40%. Nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng vùng trũng và sạt lở đất ở khu vực miền núi được đánh giá ở mức cao.

PHÚC HẬU