Bão số 11 đổ bộ miền Bắc: Hơn 3,4 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10

Dự báo trưa 6-10, bão số 11 (Matmo) đổ bộ đất liền Bắc bộ nước ta, gây ra đợt mưa to đến rất to. Hàng triệu học sinh nghỉ học, nhiều người chuyển sang làm việc trực tuyến.

Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ nhân dân các xã Việt Lâm và Ngọc Đường gia cố nhà cửa, ứng phó bão số 11. Ảnh: VĂN PHÚC

Gió mạnh, mưa lên tới 400mm

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tối 5-10, bão số 11 đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc bộ với cấp 12, giật cấp 15. Cập nhật đến 22 giờ ngày 5-10, tâm bão ở tọa độ khoảng 21,5 độ vĩ Bắc - 109,1 độ kinh Đông, nằm trên khu vực TP Beihai (Bắc Hải) của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại thời điểm này, bão vẫn mạnh cấp 11-12, di chuyển với tốc độ khoảng 20-25km/giờ. Hướng di chuyển chính của bão là Tây - Tây Bắc, hướng sâu vào nội địa tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi tiến gần biên giới phía Bắc Việt Nam (khu vực Lạng Sơn - Cao Bằng).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 5-10 đến trưa 6-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, từ đêm 5-10 đến hết ngày 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm; đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa mưa 70-150mm, cục bộ trên 200mm.

Để ứng phó bão, lực lượng bộ đội biên phòng tại các địa phương đã thông báo và hướng dẫn cho gần 68.000 phương tiện với hơn 292.000 lao động chủ động tránh trú bão. Các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã ra lệnh cấm biển.

Một số hồ thủy điện lớn ở miền Bắc như: Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đang vận hành xả điều tiết để đón lũ. Các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đang được các địa phương kiểm tra, gia cố nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Ngày 5-10, bão Matmo đã đổ bộ miền Nam Trung Quốc, kéo theo gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam. Trước đó, hàng trăm chuyến bay và nhiều sự kiện ngoài trời tại Hải Nam, điểm du lịch nổi tiếng trong dịp Quốc khánh Trung Quốc đã bị hủy để đảm bảo an toàn. Theo CNA, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, khi áp sát bờ biển, bão Matmo đạt sức gió 151km/giờ, giật trên 170km/giờ, và đổ bộ vào huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông lúc 14 giờ 50. Chính quyền địa phương cho biết khoảng 300.000 người dân tại Quảng Đông và Hải Nam đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển.

Lực lượng công an hỗ trợ gia cố đê kè ở phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình

Khuyến khích làm việc trực tuyến

Ngày 5-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh miền Bắc, các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm biện pháp ứng phó bão số 11.

Công điện yêu cầu các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội theo dõi chặt diễn biến bão, chủ động sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, cấm tàu thuyền ra khơi, bảo đảm an toàn cho khu du lịch ven biển và hạ tầng thiết yếu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc tạm dừng sản xuất tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng lớn của bão.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả với cơn bão số 11.

Trong công điện, lãnh đạo TP Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức trên địa bàn bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ hai (ngày 6-10) để phòng tránh mưa bão.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường tạm hoãn hoạt động dạy học trực tiếp hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong thời gian bão ảnh hưởng. Tại Hải Phòng, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học, đồng thời thông báo cụ thể cho phụ huynh. Riêng tại tỉnh Ninh Bình, Sở GD-ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn các trường chủ động cho trẻ em và học sinh nghỉ học khi xuất hiện gió mạnh, mưa to, ngập úng hoặc sạt lở...

Ước tính, hơn 3,4 triệu học sinh tại các địa phương nêu trên sẽ nghỉ học ngày 6-10 để tránh bão số 11.

5 cảng hàng không phía Bắc có thể bị ảnh hưởng Ngày 5-10, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo đánh giá đường đi của bão số 11, các cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Vân Đồn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vinh và Cảng hàng không Thọ Xuân được dự báo bị ảnh hưởng, cần sẵn sàng ứng phó khi bão có di chuyển bất thường. Các hãng hàng không được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp.

NHÓM PV