Bão số 11 vào đất liền Trung Quốc, Bắc bộ mưa to

Cơ quan khí tượng của Việt Nam thông tin, tâm bão số 11 đã vào đất liền Trung Quốc, khu vực Đông Bắc bộ của Việt Nam có gió mạnh. Hà Nội hôm nay không có gió bão nhưng sẽ mưa to 150mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 6-10, bão số 11 đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại Việt Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; khu vực Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 6-7.

Lúc 6 giờ ngày 6-10, tâm bão số 11 ở khoảng 22 vĩ Bắc - 107,3 kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Lúc này, gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Các ổ mây dông quanh bão đang tiến dần vào Hà Nội (ảnh radar lúc 6 giờ hôm nay)

Ghi nhận của PV Báo SGGP và theo phản ánh của nhiều người, sáng nay 6-10, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn trời yên gió lặng, không mưa. Tuy nhiên, một số nơi đã có mưa nhỏ hoặc mưa to cục bộ (tập trung chủ yếu tại phía Đông Hà Nội) như khu vực Hoàng Mai, Yên Sở, Gia Lâm, Long Biên, Trâu Quỳ… Phía Tây Hà Nội đến 6 giờ vẫn chưa mưa.

Trong khi đó, tại Lạng Sơn, từ khoảng 5 giờ 30 phút, trời bắt đầu mưa to, gió mạnh.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão số 11 lúc 6 giờ ngày 6-10 theo nguồn dự báo của Hoa Kỳ

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo trong 12 giờ tới (ngày 6-10), bão số 11 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần.

Đến 16 giờ hôm nay, vị trí tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực vùng núi Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và khu vực Bắc vịnh Bắc bộ do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp địa hình nên có gió mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định từ sáng sớm nay đến hết đêm 7-10, hoàn lưu sau bão số 11 gây mưa to đến rất to tại khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi vượt 300mm.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50–150mm, một số nơi có thể trên 200mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, song vẫn cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng nay đến hết ngày 7-10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

PHÚC HẬU