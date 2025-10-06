Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo Hà Nội mưa to về đêm

Trưa 6-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới còn cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20–25km/giờ

Ảnh vệ tinh lúc 10 giờ 30 phút ngày 6-10: Miền Bắc đầy mây nhưng mưa không đáng kể như dự báo

Dự báo đến 19 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực vùng núi Bắc bộ và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguy cơ gió mạnh trên đất liền đã giảm đáng kể, tuy nhiên mưa lớn vẫn là yếu tố đáng lo ngại. Từ trưa và chiều 6-10, các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Riêng tại Hà Nội, dù sáng nay trời ít mưa, râm mát, nhưng từ chiều tối nay, mưa có xu hướng tăng lên, có thể xuất hiện mưa to vào đêm 6-10 đến sáng 7-10.

Lượng mưa dự báo cao nhất tại Hà Nội và một số tỉnh Đông Bắc bộ có thể đạt 300mm – giảm khoảng 100mm so với nhận định trước đó.

Khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) sáng 6-10

Trước diễn biến bất thường của hoàn lưu sau bão, nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình… đã cho hàng triệu học sinh nghỉ học trong ngày 6-10 để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cập nhật đến trưa cùng ngày, chỉ một số nơi như Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh ghi nhận mưa vừa đến mưa to trong thời gian ngắn; phần lớn các khu vực khác trời vẫn râm mát, không mưa hoặc mưa nhỏ.

Mưa lắc rắc trong chốc lát ở khu vực Long Biên (Hà Nội) sáng nay 6-10. Ảnh: TRỌNG NAM

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và khuyến cáo người dân không chủ quan, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, trung du và ngập úng cục bộ tại đô thị nếu xảy ra mưa lớn kéo dài trong đêm.

PHÚC HẬU