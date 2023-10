Dự báo TPHCM tiếp tục ngập bởi triều cường

Theo dự báo, ngày 29-10 và trong những ngày tới, nước triều tại TPHCM tiếp tục dâng cao, có thể đạt báo động 3. Nhiều nơi tại TPHCM có thể tái ngập do triều cường.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 29-10, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa; nhiều nơi ở miền Trung như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam… có mưa to, kéo dài. Một số trạm khí tượng đã đo được lượng mưa lớn như: Mường Giang (Sơn La) 109,6mm, Cao Bồ (Hà Giang) 100,6mm, Hưng Phú (Nghệ An) 213,2mm, Cương Gián (Hà Tĩnh) 160mm…

Theo các chuyên gia khí tượng, tâm điểm của đợt mưa này là khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi, trong các ngày 30 và 31-10, do không khí lạnh ở phía Bắc tràn sâu xuống miền Bắc và miền Trung nước ta, đem theo một dải mây lớn, đậm đặc vào đất liền (dự báo, lượng mưa có thể đạt trên 200mm).

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cho rằng, đặc điểm của đợt mưa này là theo từng cơn ngắt quãng, chủ yếu xuất hiện ở vùng ven biển miền Trung, nên có thể không gây ảnh hưởng tới các hồ chứa ở thượng nguồn, song các địa phương như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cần đề phòng ngập, lụt ở vùng trũng thấp.

Bên cạnh đó, đợt mưa cũng giúp giảm nền nhiệt ở miền Trung, mang đến lượng nước tưới đáng kể cho cây trồng, cải thiện mực nước tại các hồ thủy lợi.

Ở Nam bộ, cơ quan khí tượng cho biết, mực nước cao nhất quan trắc tại Trạm hải văn Vũng Tàu ngày 29-10 là 4,13m (vào lúc 1 giờ 15 phút). Trong khi, triều cường ở vùng biển Nam bộ vẫn khiến mực nước biển có xu hướng tăng thêm.

Dự báo ngày 30-10, mực nước cao nhất tại Trạm hải văn Vũng Tàu có thể đạt đỉnh là 4,2m và độ cao sóng ở ven bờ có thể đạt 1-2m. Từ ngày 31-10, mực triều vẫn cao nhưng bắt đầu xu hướng giảm.

Trong các ngày xuất hiện triều cường, nhiều khu vực ven biển Nam bộ cần chủ động giảm tác động của triều cường. Tại TPHCM, triều cường có thể đạt báo động 3 vào sáng sớm và buổi chiều tại các trạm đo thủy văn như trạm Phú An trên sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền.

Người dân sống ở các khu vực trũng, thấp thuộc đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7) hoặc đường Nguyễn Văn Luông (TP Thủ Đức)... cần chủ động giảm thiệt hại do triều cường dâng cao.