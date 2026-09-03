Sáng nay 3-9, bão số 5 ra khỏi Biển Đông

Sáng 3-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 đã di chuyển lên phía Bắc, vượt qua vĩ tuyến 23 độ Bắc và đang đi ra khỏi Biển Đông.

Sáng 3-9, bão số 5 đổi hướng di chuyển và vượt ra ngoài Biển Đông. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 3-9, tâm bão ở khoảng 23,6 độ vĩ Bắc và 117,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, tương đương 62-88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đã đổi hướng so với ngày 1 và 2-9, hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng nay đến ngày 4-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ. Sáng 4-9, tâm bão ở khoảng 23,3 độ vĩ Bắc và 115,1 độ kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 nhưng có xu hướng suy yếu dần.

Từ sáng 4-9 đến sáng 5-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ. Tâm bão ở khoảng 22,5 độ vĩ Bắc và 113,1 độ kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Mặc dù tâm bão đã di chuyển ra ngoài Biển Đông nhưng hoàn lưu bão vẫn gây thời tiết nguy hiểm trên khu vực Bắc Biển Đông. Trong ngày 3 và 4-9, vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

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