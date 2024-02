Dự báo từ chiều và đêm nay 23-2, Hà Nội trở lạnh đến rét

Sáng nay 23-2, Hà Nội mưa phùn, chụp tại đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: VĂN PHÚC

Ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng 23-2, tại Hà Nội, trời mưa rả rích, mưa phùn kéo dài, nhưng chưa lạnh. Do cuối tuần, đầu Xuân, người ở tỉnh lẻ chưa về Hà Nội nhiều, nên mặc dù trời mưa nhưng đường sá vẫn không quá đông đúc vào giờ cao điểm.

Trời mưa, xe cộ ít nên đường Hà Nội sáng 23-2 không ùn tắc như thường lệ. Clip: VĂN PHÚC

Các chuyên gia khí tượng dự báo, chiều và đêm nay 23-2, Hà Nội trở lạnh đến rét. Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 23-2, toàn bộ Đông Bắc bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực này phổ biến từ 17 đến 20 độ C, vùng núi Bắc bộ từ 15 đến 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông - Hà Nội) sáng 23-2. Clip: VĂN PHÚC

Rét ở miền Bắc chỉ duy trì khoảng 2-3 ngày, sau đó trời lại ấm lên, nồm ẩm tái xuất đến khoảng ngày 28-2 thì có đợt không khí lạnh mới tràn về miền Bắc, một số chuyên gia khí tượng nhận định.

Đợt rét này, phạm vi ảnh hưởng chỉ từ Thanh Hóa trở ra. Phía Nam vẫn có nắng nóng từ 32 đến 34 độ C ở Tây Nam bộ và từ 35 đến 37 độ C ở Đông Nam bộ. Do tình trạng nắng nóng kéo dài thêm trong nhiều ngày tới nên tại Nam bộ, cuối tuần này, hiện tượng xâm mặn tăng cao (nhất là tại TPHCM, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Trà Vinh…).

VĂN PHÚC