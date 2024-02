Không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta

Kiểu thời tiết ở Hà Nội những ngày gần đây: sương mù, mây dày, ít giờ hửng nắng

Khoảng chiều tối và đêm mai 22-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Từ tối và đêm 22-2 gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23-2, ở khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo phạm vi và cường độ ảnh hưởng của không khí lạnh đợt này. Nguồn: TTDBKTTVQG

Cơ quan khí tượng nhận định, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ chỉ khoảng 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ khoảng 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Theo nhận định này, đợt rét này không xuống sâu như 2 đợt rét giữa tháng 12-2023 và cuối tháng 1-2024.

Tuy nhiên, từ đêm 22 đến ngày 24-2, Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ ngày 23 đến 24-2, khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, nắng nóng vẫn được cơ quan khí tượng dự báo kéo dài nhiều ngày tới.

VĂN PHÚC