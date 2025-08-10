Du ca 3 - hành trình tri ân quê hương của Jimmii Nguyễn

Jimmii Nguyễn trong đêm Du ca thứ ba

26 tiết mục tại đêm Du ca diễn ra tối 9-8, được chia làm 3 chương: Người đi qua bóng tối, Nhân gian là một giấc mơ đẹp và Mãi mãi bên em. Jimmii Nguyễn luôn mở màn, chào khán giả bằng chuỗi những ca khúc về quê hương và mẹ.

Anh chia sẻ: “Đất nước, quê hương là quan trọng nhất và tôi may mắn được khán giả tin tưởng trao cho mình cơ hội được nối tiếp ngọn lửa mà người anh - nhạc sĩ Trần Tiến đã truyền trao, để được nối dài âm hưởng du ca đến khắp Việt Nam”.

Du Ca là lời bày tỏ lòng tri ân với quê hương, đất nước và dân tộc, ca ngợi những vùng đất thiêng liêng mãi mãi ôm ấp lấy ta. Du Ca không chỉ hãnh diện ngẩng cao đầu đa tạ bầu trời quê hương và người dân bao dung mà còn biết noi gương theo lúa chín phải "cúi đầu" để tạ ơn đất nước”.

Chương nhạc thứ 2 có sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ khách mời Vy Oanh. Sau khi trình bày những ca khúc Để cho em khóc, Sống đơn giản thôi, nữ ca sĩ song ca cùng Jimmii Nguyễn bài hát Fantasy.

Chương thứ 3 là không gian âm nhạc của hoài niệm, của những nỗi nhớ thông qua giai điệu của loạt bản hit như Tình như lá bay xa cuối cùng, Khói thuốc đợi chờ, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em…

Jimmii Nguyễn song ca cùng Vy Oanh

Jimmii Nguyễn hát cùng gia đình

Sau khi kết thúc đêm Du ca thứ 3, Jimmii Nguyễn cùng ekip gửi tặng sách, học cụ cho học sinh Trường THCS Đại Đình (Vĩnh Phúc). Trước đó, hơn 2.000 cuốn sách đã được ekip Du ca trao tặng cho Trường THCS Thượng Vực (Chương Mỹ, Hà Nội) và Trường THPT Nghi Lộc 3 (TP Vinh, Nghệ An) sau 2 chương trình Du ca.

TIỂU TÂN - MỸ VI