Du khách tìm về các khu điểm miền Trung gắn với lịch sử, rợp bóng cờ Tổ quốc

Du khách check-in khu du lịch Sun World Ba Na Hills dịp này đều ngỡ ngàng với khung cảnh Cầu Vàng được trang hoàng với hàng trăm lá cờ Tổ quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại TP Đà Nẵng, hầu hết du khách ghé thăm khu du lịch Sun World Ba Na Hills (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) đều ngỡ ngàng với khung cảnh Cầu Vàng được trang hoàng với hàng trăm lá cờ Tổ quốc. Không chỉ Cầu Vàng, nơi này còn khiến du khách thích thú với hàng loạt món ăn được trang trí lấy ý tưởng từ màu cờ đỏ sao vàng hay bản đồ Việt Nam.

Mỗi góc khu du lịch Sun World Ba Na Hills đều có thể trở thành điểm check-in độc đáo và lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong 4 ngày, Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đón gần 30.000 lượt khách. Theo bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch, dịch vụ lưu trú khách sạn Ebisu Onsen Resort gần như kín phòng, công suất đạt khoảng 98 – 100%. Đặc biệt, dịch vụ lều trại - hạng mục mới của khu du lịch, đã kín suốt kỳ nghỉ lễ.

Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 30.000 lượt khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách đến vui chơi tại Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các điểm đến ở xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) có rất đông người dân tìm đến không khí làng quê. Vào các thời điểm trong ngày, liên tục có người, xe nối đuôi nhau vào các khu farmstay, homestay... Khách chủ yếu là các bạn trẻ và nhóm gia đình.

Các điểm cắm trại tại xã Hòa Bắc, Hòa Phú khá đông đúc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần. Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch đạt hơn 1,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 4 ngày ước đạt 479 chuyến, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Dù đón hơn 120 chuyến bay đến mỗi ngày trong dịp lễ, nhưng đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa ghi nhận "cháy" phòng. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 50-55%, khách lưu trú tập trung đông nhất tại các cơ sở lưu trú ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố, khách lẻ chiếm 60-70%.

Lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng mạnh 42,43% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, lượng khách đi bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.. tăng rất cao. Lượng khách du lịch đường sông đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách tham quan Đại nội Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 130.000 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023. Các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong 4 ngày có 98.867 lượt khách vào tham quan. Điểm di tích mới Hải Vân Quan (trên đèo Hải Vân) vừa được tu bổ đưa vào phục vụ du khách cũng thu hút 14.636 khách ghé tham quan. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng vạn người dân và du khách đến tham gia và cổ vũ cho lễ hội đua ghe truyền thống sông Hương (tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 64%. Dịp lễ Quốc khánh, ngành đường sắt đón hơn 13.000 khách đến và đi tại Ga Huế. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đã đón 180 chuyến bay đến và đi, vận chuyển khoảng hơn 30.000 lượt khách.

Khu du lịch Bạch Mã Village (tỉnh Thừa Thiên Huế) thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ 2-9. Ảnh: VĂN THẮNG

Dịp lễ Quốc khánh, mỗi ngày có khoảng 5.000 du khách, người dân địa phương đến thăm viếng, dâng hương, hoa tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ngay từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng dài để lên viếng mộ.

Du khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: MINH PHONG

Người dân và du khách diện trang phục cờ đỏ sao vàng. Ảnh: MINH PHONG

Cũng trong dịp lễ 2-9 năm nay, nhiều người dân, du khách đã đến thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Du khách thích thú khi đến tắm mát, nghỉ ngơi tại bãi tắm suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh DƯƠNG QUANG

Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ngoài các khu du lịch tâm linh, khu du lịch biển đã thu hút rất đông du khách thập phương đến dâng hương, tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển.

Thời tiết nắng nóng nên xu hướng du khách tìm về nơi có biển, sông suối. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Dịp này, rất đông lượt du khách ở Nghệ An, Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… quyết định “đổi gió” đến khu vực bãi tắm suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên và thưởng thức đặc sản địa phương như gà đồi nướng, gà đồi hấp, các loại cá suối,...

Tại tỉnh Quảng Nam, thời tiết nắng đẹp, không mưa đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, thưởng ngoạn các địa điểm như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy mẫu, đảo Cù Lao Chàm…. Riêng khu vực phố cổ Hội An, có thời điểm từ chiều đến tối ghi nhận dòng người đông đúc di chuyển trên các tuyến. Địa điểm được du khách đặc biệt ghé thăm là di tích Chùa Cầu vừa mở cửa tham quan trở lại sau gần 2 năm trùng tu. Để tăng các sản phẩm giải trí, TP Hội An cũng tổ chức sự kiện “Giao lưu âm nhạc đường phố” phục vụ du khách.

Chùa Cầu trong phố cổ Hội An luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thống kê nhanh của tỉnh Quảng Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh Quảng Nam đón khoảng 193 ngàn lượt khách, tương 16% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng khách sạn bình quân trên toàn tỉnh đạt khoảng 55-60%, riêng các khách sạn, resort 4-5 sao đạt gần 90%.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, đợt này, lượng khách nội địa tăng cao do được nghỉ dài ngày, du khách đưa gia đình đi du lịch trước khi con cái vào năm học mới. Tuy nhiên du khách quốc tế có phần giảm do thời điểm trước lễ thì họ đã đến nghỉ dưỡng, tham quan tại địa phương.

Điểm du lịch rừng dừa Bảy mẫu (TP Hội An, Quảng Nam) là nơi thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm du lịch bằng thuyền thúng. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận nhiều điểm thu hút đông du khách như khu du lịch biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn), Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn); Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích Lam Kinh,…

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban quản lý Di tích Thành Nhà Hồ cho biết, do đợt nghỉ lễ kéo dài, thời tiết mát mẻ, đường cao tốc ở khu vực Bắc miền Trung kết nối miền Bắc đã hoàn thiện,… nên du khách đến tham quan di tích tăng đột biến, với gần 10.000 lượt khách.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 địa phương đón 395.700 lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu đạt hơn 870 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

