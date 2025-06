Dự kiến, 14 giờ hôm nay (13-6) dùng phà quân sự tạm thời thay thế cầu phao Phong Châu

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sáng 11-6, do lưu tốc dòng chảy trên sông Hồng tại vị trí cầu phao nối 2 huyện trên đã vượt quá 3m/s.

Sáng 13-6, Lữ đoàn 249 đã thử phà an toàn

Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, cũng như đảm bảo an toàn kỹ thuật, Binh chủng Công an đã cắt cầu phao.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh thông tin, sáng 13-6, Lữ đoàn 249 (thuộc Binh chủng Công binh) đã tổ chức thử phà không tải qua sông an toàn.

Phà quân sự của đơn vị Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh

Sáng cùng ngày, lưu tốc dòng chảy tại khu vực cầu phao Phong Châu là 3,2m/s. Dự kiến 14 giờ cùng ngày, đơn vị sẽ dùng phà quân sự để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 2 huyện trên và các khu vực lân cận.

Sáng 9-9-2024, do mực nước sông Hồng dâng cao, 2 nhịp cầu Phong Châu thuộc xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi cầu Phong Châu bị sập, các hoạt động sinh hoạt và di chuyển của người dân 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao (Phú Thọ) gặp nhiều khó khăn. Do đó, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã khảo sát và lắp cầu phao gần cầu Phong Châu bị sập để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sau vụ sập cầu, các cơ quan chức tỉnh Phú Thọ, Bộ GTVT (cũ) khảo sát, triển khai xây dựng cầu Phong Châu mới tại vị trí cầu cũ. Theo thiết kế, cầu Phong Châu mới có tổng chiều dài gần 653m, đảm bảo 4 làn xe cơ giới. Cầu được thi công bằng phương pháp sử dụng dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Dự kiến, cầu Phong Châu mới hoàn thành cuối năm 2025.

