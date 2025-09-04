Dự kiến giảm thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mở rộng cơ sở thuế đối với nhiều loại thu nhập mới, trong khi dự kiến giảm thuế cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo đề xuất 7 nhóm nội dung sửa đổi và 3 nhóm nội dung bổ sung mới. Trong đó, biểu thuế lũy tiến từng phần (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công) được sửa đổi theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc hiện hành xuống còn 5 bậc. Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án để tính thuế thu nhập cá nhân mới.

Cụ thể, cả 2 phương án đều có chung 2 bậc thang đầu tiên: bậc 1 (với 10 triệu đồng thu nhập tính thuế đầu tiên, người nộp thuế chịu mức thuế 5%) và bậc 2 (với 20 triệu đồng tiếp theo phần thu nhập từ trên 10 đến 30 triệu đồng), áp mức thuế 15%.

Sự khác biệt bắt đầu từ bậc thang thứ 3. Ở phương án 1, các bậc thang khá gần nhau; trong đó bậc 3 (từ 30 - 50 triệu đồng), mức thuế là 20%. Bậc 4 (từ 50 - 80 triệu đồng), mức thuế là 30% và bậc 5 (trên 80 triệu), mức thuế là 35%.

Phương án 2 có các bậc thang được nới rộng hơn. Cụ thể, bậc 3 (từ 30 - 60 triệu đồng), mức thuế là 25%; bậc 4 (từ 60 - 100 triệu), mức thuế là 30%. Bậc 5, cũng là bậc cao nhất (trên 100 triệu), mức thuế là 35%.

Như vậy, nhìn chung, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều được giảm thuế thu nhập cá nhân so với hiện nay, nhưng phương án 2 có lợi hơn cho người nộp thuế có thu nhập tính thuế từ 30 triệu đồng/tháng trở lên.

Bộ Tài chính nhận định, việc giảm số bậc thuế nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện. Đồng thời, việc điều chỉnh khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế cao hơn sẽ đảm bảo điều tiết hợp lý hơn đối với những người có thu nhập cao, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Dự thảo cũng mở rộng cơ sở thuế đối với các loại thu nhập mới, theo đó bổ sung các khoản thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức, và đặc biệt là thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Bổ sung một nhóm thu nhập chịu thuế mới, bao gồm các khoản thu nhập chưa được quy định trước đây như thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa); thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá… Đồng thời, phạm vi thu nhập từ thừa kế, quà tặng cũng được mở rộng, không chỉ giới hạn ở chứng khoán, phần vốn, bất động sản và tài sản phải đăng ký sở hữu như hiện nay, mà sẽ được mở rộng ra "một số tài sản khác theo quy định của Chính phủ" nhằm bao quát hết các loại tài sản thừa kế, quà tặng có giá trị lớn mà nhiều quốc gia đã áp dụng thu thuế.

Ở chiều ngược lại, dự thảo đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc để phù hợp hơn với bối cảnh mới. Mức cụ thể sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian tới để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. Dự thảo cũng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng đối với các khoản thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng, bản quyền, nhượng quyền thương mại.

ANH PHƯƠNG