Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) cần khẩn trương trong đề nghị, xây dựng luật, chuẩn bị kỹ lưỡng, cố gắng trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp

Chiều tối 16-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2025.

Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) do Bộ Tư pháp chuẩn bị; hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) do Bộ Tài chính chuẩn bị; hồ sơ chính sách Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) do Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị; hồ sơ chính sách Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế) do Bộ Xây dựng chuẩn bị.

Trong đó, cho ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương trong đề nghị, xây dựng luật, chuẩn bị kỹ lưỡng, cố gắng trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp; tinh thần là vừa quản lý được, bảo đảm ngân sách thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thi đua làm giàu, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tính toán chính sách thuế phù hợp với các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực… Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện nội dung của hồ sơ chính sách này.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM)

Sáng 17-6, tại phiên thảo luận của Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội; việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đã phát biểu đề nghị cần thiết phải sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh. “Tôi nghĩ rằng không thể chậm trễ hơn trong vấn đề này”, ông nói.

Một số đại biểu phát biểu sau đó cũng đồng tình cho rằng, cần sớm điều chỉnh mức chịu thuế thu nhập cá nhân, vì đây là điều mà người dân chờ đợi quá lâu rồi.

LÂM NGUYÊN