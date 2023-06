Du lịch một mình - Cần bản lĩnh thay vì liều lĩnh

Bài viết “Kỹ năng ăn chơi một mình” trong nhóm “Mê xê dịch” trên mạng xã hội thu hút hơn 3.000 lượt thích và bình luận từ các bạn trẻ. Nhiều ý kiến đồng tình, bày tỏ việc đi một mình như cách để tự vượt qua những giới hạn của bản thân như ngại giao tiếp với người lạ, tự trải nghiệm những cung đường mới, kỹ năng ngoại ngữ và tự cân bằng tài chính khi đi chơi. Nhưng cũng có không ít ý kiến ngược lại như: Bạn sẽ xử lý sao khi lạc đường, say xe, mất hành lý?; Kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp chưa tốt thì phải nhờ ai, trong tình huống du lịch một mình ở nước ngoài và bị mất hành lý/giấy tờ tùy thân?; Nếu chọn chuyến du lịch có hoạt động leo núi/đi bộ đường rừng nhưng bạn không đủ sức khỏe hoặc bị bệnh trong lúc du lịch thì phải làm sao?...

Hai lần đi du lịch một mình và dịp hè này, chị Trần Thị Hồng Anh (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) quyết định đi cùng nhóm bạn. “Đi du lịch một mình bạn thoải mái quyết định điểm dừng chân, chỗ ở, ăn uống… nhưng bù lại phải có sức khỏe tốt, kỹ năng đi đường như xem định vị qua bản đồ trên điện thoại. Hai lần trải nghiệm du lịch một mình tôi cũng thấy vui nhưng hơi oải, vì bản thân bị say xe, mà không có bạn bè hay gia đình hỗ trợ”, chị Hồng Anh chia sẻ.

Một lần “chơi lớn”, anh Huỳnh Thái An (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) lên kế hoạch du lịch Thái Lan một mình và chỉ có tiền trong tài khoản, còn khả năng giao tiếp ngoại ngữ chưa tốt. Thái An kể: “Ngày đầu tiên đến nơi và nhận phòng khách sạn, đi loanh quanh gần đó, tôi đã bắt đầu thấy chán vì không giao tiếp được nhiều, không tìm hiểu được những cái hay. Đến ngày thứ 2, tôi đăng tin trong một nhóm trên mạng xã hội, người Việt ở Thái Lan, may sao kết nối được với một bạn đang học ngành thẩm mỹ ở đây. Bạn giao tiếp tiếng Thái và tiếng Anh rất tốt, đưa tôi đi nhiều điểm và giới thiệu nét văn hóa mỗi nơi. Sau chuyến đi tôi rút kinh nghiệm, du lịch nước ngoài một mình phải có kỹ năng ngoại ngữ, còn không thì cứ đặt tour mà đi, chứ không thì chán lắm”.

Trải nghiệm du lịch một mình cũng là điều cần thiết khi bạn cần một khoảng nghỉ tĩnh lặng và thử thách chính mình. Nhưng để đi đến quyết định này, bạn trẻ cần kỹ năng và bản lĩnh hơn là liều lĩnh.