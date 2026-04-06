Đùa giỡn với bạn, bé 4 tuổi bị bi sắt găm vào đầu

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi bé trai cùng bạn chơi ná bắn chim. Viên bi sắt xuyên qua vùng mắt và găm vào hố sọ của nạn nhân.

Ngày 6-4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai 4 tuổi (ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang).

Theo gia đình, bé đang chơi ná bắn chim cùng bạn thì bị trúng đạn vào vùng mắt phải. Nạn nhân được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển vào TPHCM.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng vết mổ cho bệnh nhi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi có vết thương dưới mắt phải, rách kết mạc, đồng tử phải giãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

Kết quả chụp CT scan đầu mặt ghi nhận tụ khí trong hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải; dị vật là khối kim loại hình cầu đường kính 5mm vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải.

Nếu chậm trễ phẫu thuật, bệnh nhi có thể đối mặt với tình trạng viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não vi khuẩn, nguy cơ nhiễm trùng nặng, điều trị khó khăn hơn và tỷ lệ tử vong cao.

Ngay trong đêm, ê-kíp lập tức tiến hành mở hộp sọ, lấy thành công viên bi sắt sau 2 giờ phẫu thuật.

Hiện, bệnh nhi tỉnh táo nhưng vẫn có nguy cơ ảnh hưởng thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu.

