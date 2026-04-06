Y tế - Sức khỏe

Đùa giỡn với bạn, bé 4 tuổi bị bi sắt găm vào đầu

SGGPO

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi bé trai cùng bạn chơi ná bắn chim. Viên bi sắt xuyên qua vùng mắt và găm vào hố sọ của nạn nhân. 

Ngày 6-4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai 4 tuổi (ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang).

Theo gia đình, bé đang chơi ná bắn chim cùng bạn thì bị trúng đạn vào vùng mắt phải. Nạn nhân được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển vào TPHCM.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng vết mổ cho bệnh nhi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi có vết thương dưới mắt phải, rách kết mạc, đồng tử phải giãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

Kết quả chụp CT scan đầu mặt ghi nhận tụ khí trong hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải; dị vật là khối kim loại hình cầu đường kính 5mm vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải.

Nếu chậm trễ phẫu thuật, bệnh nhi có thể đối mặt với tình trạng viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não vi khuẩn, nguy cơ nhiễm trùng nặng, điều trị khó khăn hơn và tỷ lệ tử vong cao.

Ngay trong đêm, ê-kíp lập tức tiến hành mở hộp sọ, lấy thành công viên bi sắt sau 2 giờ phẫu thuật.

Hiện, bệnh nhi tỉnh táo nhưng vẫn có nguy cơ ảnh hưởng thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu.

YẾN VI

Từ khóa

tai nạn đạn viên bi sắt Phú Quốc ná bắn chim Bệnh viện Nhi đồng 2 đặc khu Phú Quốc An Giang phẫu thuật

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn