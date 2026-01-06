Ngày 6-1, Trường Đại học FPT phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai việc đưa sinh viên công nghệ về địa phương hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các sinh viên của Trường Đại học FPT được phân công về 30 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh, tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sinh viên được phân công về địa phương trong thời gian từ tháng 1-2026 đến tháng 4-2026. Trọng tâm nhiệm vụ là hỗ trợ triển khai các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin; tham gia hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu và các phần mềm đang được sử dụng tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ trực tiếp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như VNeID, chữ ký số và các nền tảng số khác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, sinh viên tham gia nghiên cứu tài liệu, hỗ trợ lập hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ, đáp ứng yêu cầu cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Các sinh viên tham gia chương trình đều đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, có kiến thức nền tảng về công nghệ, dữ liệu, hiểu biết về quy trình vận hành của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trước khi chính thức tham gia hỗ trợ tại địa phương, sinh viên đã được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin, nghiệp vụ hỗ trợ triển khai Nghị quyết trong khối chính quyền, cũng như các quy định pháp luật liên quan như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghị quyết, văn bản pháp luật có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại và môi trường làm việc để sinh viên yên tâm tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

