Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái được giao điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Theo đó, Thủ tướng quyết định giao ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Ông Trần Hồng Thái từng giữ các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây); Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng cũng có quyết định về việc ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bố trí công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 đồng chí Thượng tướng: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1-3-2026.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1-3-2026.

LÂM NGUYÊN