Kết nối, nâng tầm khoa học hiển vi tại Việt Nam

Hơn 60 nhà khoa học, kỹ sư, đại diện doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị về hiển vi tiên tiến cho khoa học sự sống và vật liệu tại thung lũng Quy Hòa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 25-2, tại Trung tâm ICISE (thung lũng Quy Hòa), Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Hội Lý Sinh Việt Nam và Hội Kính hiển vi Việt Nam khai mạc hội nghị quốc tế về hiển vi tiên tiến cho khoa học sự sống và vật liệu (ICAM-2026).

Hội nghị thu hút hơn 60 nhà khoa học, kỹ sư, đại diện doanh nghiệp và nghiên cứu trẻ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều diễn giả uy tín tham dự như TS Teng-Leong Chew, Giám đốc Trung tâm Ảnh học tiên tiến tại Janelia Research Campus thuộc Viện Y học Howard Hughes; GS Ricardo Garcia của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha; GS Hing Hiang Lian, Phó Hiệu trưởng Đại học First City; GS Nagai Takeharu của Đại học Osaka.

Các đại biểu, nhà khoa học trong nước quốc tế giao lưu tại hội nghị. Ảnh: TRUNG NHÂN

Theo Trung tâm ICISE, ICAM-2026 cập nhật các tiến bộ mới trong công nghệ hiển vi và ứng dụng vào khoa học sự sống, vật liệu. Thông qua các phiên trao đổi chuyên sâu, hội nghị góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường kết nối cộng đồng hiển vi Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Tại hội nghị, 70 báo cáo được trình bày tại các phiên toàn thể, song song và poster, tập trung vào hai nhóm nội dung chính gồm: phát triển, ứng dụng kính hiển vi tiên tiến trong khoa học sự sống và vật liệu; thúc đẩy giáo dục, đào tạo và xây dựng hạ tầng chung về hiển vi, chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình ở những nước đang phát triển.

Các đại biểu, nhà khoa học giao lưu, chụp ảnh lưu niệm bên lề hội nghị. Ảnh: TRUNG NHÂN

Trước thềm hội nghị, chương trình đào tạo thực hành về kính hiển vi được tổ chức cho nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ nhằm nâng cao kỹ năng và khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, ICAM-2026 vinh dự đón nhiều diễn giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hiển vi, khoa học sự sống và khoa học vật liệu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và truyền cảm hứng cho cộng đồng khoa học Việt Nam, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ.

Lãnh đạo Sở KH-CN Gia Lai chào mừng các đại biểu, nhà khoa học tại hội nghị. Ảnh: TRUNG NHÂN

Hội nghị cũng cập nhật những tiến bộ mới trong công nghệ hiển vi, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường kết nối cộng đồng hiển vi Việt Nam với khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Dịp này, các nhà khoa học cũng tăng cường trao đổi, kết nối tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm xây dựng mạng lưới hiển vi tiên tiến, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong khoa học sự sống và vật liệu.

