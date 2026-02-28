TPHCM đưa công nghệ phục vụ ngày hội toàn dân

Cận ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại TPHCM, các hoạt động tuyên truyền, chuẩn bị bầu cử lan tỏa mạnh mẽ. Điểm nhấn là các địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI)... giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

Đa dạng hình thức truyền thông

Buổi sáng giữa tuần, trong quán cà phê trên đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM), câu chuyện về bầu cử trở thành chủ đề bàn luận rôm rả.

Ông Phan Tài Thịnh cười nói: “Mấy bữa nay bận quá, chưa kịp coi nhà mình bỏ phiếu ở đâu”. Ngay lập tức, người bạn đi cùng mở điện thoại, tra cứu vài thao tác là hiện ra địa điểm, kèm cả đường đi cụ thể. Câu chuyện nhỏ, nhưng cho thấy cách người dân tiếp cận thông tin bầu cử đã khác trước. Thay vì đòi hỏi hay chờ thông báo bằng giấy tờ, giờ chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, mọi thông tin đều có thể được người dân tra cứu nhanh chóng.

Cử tri bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tam Thắng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Phạm Đinh Trung, Chánh Văn phòng UBND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết, hệ thống bản đồ số phục vụ bầu cử của phường giúp cử tri chủ động, nhanh chóng tra cứu địa điểm, chỉ đường để cử tri đến địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, đúng địa điểm, góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Qua triển khai thực hiện, người dân phản hồi tích cực, đánh giá cao tiện ích của hệ thống. Phường tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để triển khai tuyên truyền bằng infographic, cử tri chỉ cần quét mã QR trên điện thoại sẽ được hướng dẫn đến địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhất.

Ở một số địa phương khác trên địa bàn TPHCM, như xã Hồ Tràm, bản đồ số còn hiển thị chi tiết từng điểm bỏ phiếu với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Khi chọn một điểm bất kỳ, hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin, giúp hạn chế nhầm lẫn, nhất là với người dân mới chuyển đến địa bàn. Các phường, xã đều duy trì Fanpage, nhóm Zalo cộng đồng để cập nhật thông tin. Những infographic ngắn gọn về quyền, nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm bỏ phiếu được chia sẻ rộng rãi, dễ đọc, dễ nhớ.

Tại phường Bến Thành, việc ứng dụng AI trong sản xuất video và ấn phẩm truyền thông không chỉ góp phần làm sinh động, trực quan các nội dung tuyên truyền mà còn giúp thông tin đến với người dân một cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Theo Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bến Thành Bùi Thúy Hiền, phường đã hoàn thành 4 đoạn phim ngắn tuyên truyền về cuộc bầu cử; thiết kế, đăng tải 12 bộ ấn phẩm đồ họa thông tin. Các nội dung tập trung vào ý nghĩa, nguyên tắc bầu cử; các mốc thời gian quan trọng; ngày bầu cử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri. Các sản phẩm truyền thông thu hút hơn 25.000 lượt quan tâm và tương tác từ bạn đọc, góp phần lan tỏa sâu rộng thông tin về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ngoài ra, việc phân loại nhóm cử tri để truyền tải thông tin theo từng đối tượng đã giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ quy định trước ngày bỏ phiếu...

Tối ưu hóa công nghệ phục vụ cử tri

Một trong những điểm mới nổi bật của kỳ bầu cử lần này là việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và định danh điện tử (VNeID) trong rà soát, lập danh sách và in thẻ cử tri. Quy trình này giúp công tác quản lý của cán bộ cơ sở trở nên nhanh gọn, chính xác hơn hẳn so với việc điều tra thủ công trước đây.

Trong quá trình thực hiện, TPHCM luôn bám sát các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ông Hồ Dũng Mân, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (thuộc Sở Nội vụ TPHCM), nhận xét, hệ thống phần mềm dùng chung cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, tổng hợp dữ liệu.

Cũng theo ông, để phù hợp hơn với đặc thù của một đô thị lớn vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM chủ động kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia bổ sung một số tính năng kỹ thuật. Trọng tâm là việc tích hợp tính năng cập nhật, tổng hợp kết quả theo thời gian thực. Điều này nhằm mục tiêu hỗ trợ các Ban bầu cử nắm bắt tiến độ và tổng hợp số liệu linh hoạt, phục vụ tốt nhất công tác giám sát và điều hành trong ngày bỏ phiếu.

Ngoài triển khai công nghệ, công tác an toàn thông tin được TPHCM đặt lên hàng đầu. Công an TPHCM phối hợp cùng các sở ngành liên quan đã triển khai rà soát, kiểm tra kỹ thuật đồng bộ.

Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ như Phòng An ninh mạng (PA05) và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM đã trực tiếp hỗ trợ kiểm tra thiết bị tại từng UBND phường, xã. Tất cả máy tính phục vụ bầu cử đều được kiểm định, dán tem an toàn trước khi vận hành, sẵn sàng cho một kỳ bầu cử dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Công an TPHCM lưu ý khi triển khai phần mềm, tất cả yêu cầu về thay đổi danh sách cử tri đều phải được phê duyệt hoặc xuất phát từ UBND cấp xã. Công an cấp xã chỉ thực hiện cập nhật trên phần mềm hoặc báo cáo UBND cấp xã khi nhận được yêu cầu, đồng thời thường xuyên theo dõi biến động danh sách cử tri trên phần mềm của các khu vực bỏ phiếu (tại chức năng khu vực bỏ phiếu chưa in lại) để báo cáo UBND cấp xã niêm yết lại danh sách.

PHƯƠNG UYÊN - VĂN MINH