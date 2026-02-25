Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp lần thứ nhất năm 2026 - Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chiều 25-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 25-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng", làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, đong đo cân đếm được, lượng hóa được và có KPI để đánh giá.

Theo Thủ tướng, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, chúng ta phải lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, dựa vào những trụ cột mới như: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu…

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã thực sự trở thành một động lực tăng trưởng hay chưa; những giải pháp mang tính đột phá nào để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số.

Đồng thời, cần xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả năm 2026, đâu là điểm đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng đề nghị một số bộ, ngành cần phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề xây dựng dữ liệu và kết nối dữ liệu; những khó khăn ở cấp xã, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin; khắc phục các điểm lõm sóng và điện còn lại…

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá, nhất là kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Các bộ khẩn trương xây dựng và trình ban hành văn bản hướng dẫn các luật: Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Thương mại điện tử, bảo đảm thời điểm ban hành và hiệu lực thi hành đồng bộ với luật, tránh khoảng trống pháp lý.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; nhanh chóng đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức; triển khai các giải pháp thúc đẩy dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sớm đi vào hoạt động và vận hành thương mại trong năm 2026; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh đầu tư các trạm phát sóng 5G phủ sóng toàn quốc trong năm 2026...

Khắc phục tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp, được kết nối, chia sẻ trên VNeID...

LÂM NGUYÊN