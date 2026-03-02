Bước tiến quan trọng

Báo cáo của Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cho biết, lưu lượng cuộc gọi trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua giảm mạnh. Các cuộc gọi điện thoại truyền thống trong nước giảm 17% và thoại quốc tế giảm 40%. Nguyên nhân là người dùng chuyển mạnh từ gọi thoại sang hình thức liên lạc trên internet qua các nền tảng dịch vụ trực tuyến (OTT), gọi video và tương tác qua các ứng dụng mạng xã hội.

So sánh với những năm “nở rộ” dịch vụ di động cách đây khoảng 20 năm, Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của dịch vụ thoại và sms truyền thống. Tuy nhiên, những năm qua, tình hình hoàn toàn thay đổi. Thống kê cho thấy thói quen gọi điện chúc tết dần thu hẹp. Ngược lại, lưu lượng sử dụng dữ liệu (data) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Hệ thống Viettel ghi nhận mức tăng tiêu dùng dữ liệu 92,8%, trong khi VNPT tăng 18,24%, MobiFone tăng 16,65%. Các dịch vụ data, mạng xã hội, nội dung số là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Nhu cầu xem video, sử dụng mạng xã hội, livestream, chia sẻ hình ảnh, video trong dịp lễ duy trì ở mức cao.

Theo Cục Viễn thông, xu hướng dịch chuyển lưu lượng của các dịch vụ di động ngày càng rõ nét. Bức tranh viễn thông Tết Nguyên đán 2026 thể hiện sự thay đổi rõ trong hành vi sử dụng của người dùng Việt, khi dịch vụ trên nền internet trở thành kênh liên lạc và giải trí chủ đạo. Điều đó bắt buộc các nhà mạng di động có nhiều chính sách “giữ chân” khách hàng bằng các gói cước data hợp lý, giá rẻ so với việc giảm cước sms hay cuộc gọi như trước đây.

Theo ghi nhận từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm internet Việt Nam (Bộ KH-CN), trong tháng 1-2026, chất lượng mạng băng rộng di động có sự tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt là mạng 5G. Cụ thể, tốc độ tải xuống (download) trung bình của 5G toàn quốc đạt 594,81Mbps, nhanh hơn 52% so tốc độ tải xuống 391,05Mbps của tháng 12-2025; tốc độ tải lên (upload) đạt 123,71Mbps, nhanh hơn 29,5% so với tốc độ 95,47Mbps được ghi nhận trong tháng trước.

Trong năm 2025, ở Việt Nam có khoảng 127 triệu kết nối di động đang hoạt động, tương đương 126% dân số, cho thấy xu hướng sử dụng đa thiết bị. Số người dùng internet đạt gần 80 triệu (78,8% dân số), với 95,4% truy cập bằng smartphone. Cũng trong năm 2025, mạng 5G đã được thương mại hóa và phủ sóng trên 90% dân số toàn quốc.

Đầu năm 2026, Cục Viễn thông cũng đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Starlink là hệ thống internet vệ tinh quỹ đạo thấp, với 6.750 vệ tinh bay ở độ cao 550km. Dịch vụ này đã có mặt tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 triệu người dùng, có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng...

Việt Nam là quốc gia thứ 5 tại Đông Nam Á có internet vệ tinh Starlink, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hạ tầng số quốc gia của Việt Nam; đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân Việt Nam, khi data và OTT ngày càng quan trọng, lấn lướt so với những dịch vụ viễn thông truyền thống.

