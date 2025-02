Dùng điện thoại chụp ảnh xe múc đất rồi “đòi quà”

Ngày 8-2, thông tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cuông (sinh năm 1976, thường trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.