Erik, Giana hòa giọng trước hàng chục ngàn khán giả Nhật Bản

Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam 2024 chủ đề “Pray for Japan” được tổ chức tại Nhà hát ngoài trời Công viên Ikebukuro (Tokyo, Nhật Bản), ca sĩ Erik và Giana là hai nghệ sĩ Việt Nam góp mặt bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác của đất nước hoa anh đào.

Erik và Giana (giữa) cùng các nghệ sĩ tại Nhật Bản

Đây là năm thứ hai Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Ikebukuro. Nếu như lần đầu tiên - năm 2023, sự kiện thu hút khoảng 50.000 du khách thì sự kiện năm nay diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-4 thu hút đến gần 100.000 người.

Với chủ đề “Pray for Japan”, Lễ hội Việt Nam 2024 tiếp nối tinh thần cổ vũ sự đoàn kết, tương thân tương ái Việt Nam - Nhật Bản, là dịp để người dân hai nước chia ngọt sẻ bùi và tiếp thêm động lực cùng vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa ngay ngày đầu năm mới 2024.

Mặt khác, Lễ hội Việt Nam còn là cơ hội để người Việt Nam tại Nhật Bản và đông đảo bạn bè Nhật Bản cùng giao lưu, thưởng thức các món Việt như phở, bánh mì… và các loại trái cây đặc sản Việt Nam.

Dịp này, xuất hiện trên sân khấu 2 đêm nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội Việt Nam 2024, ca sĩ Erik có màn hòa giọng đầy mượt mà, tương tác ăn ý cùng ca sĩ trẻ Giana trong 2 ca khúc Happy to see you và Khúc giao mùa.

Riêng Giana, cô còn có set diễn gồm 5 bài hát tạo ấn tượng tốt cho du khách tham quan. Nữ ca sĩ gen Z thoải mái trình diễn hát live cùng live band. Là một thí sinh bước ra từ Vietnam Idol 2023, việc nhận được lời mời xuất hiện tại những sự kiện văn hóa lớn như Lễ hội Việt Nam 2024 tại Ikebukuro chứng tỏ Giana đang được đón nhận.

Erik kết hợp Giana trình diễn trên sân khấu Lễ hội Việt Nam 2024 tại Nhật Bản

TIỂU TÂN