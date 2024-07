FOSCO đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại

Đến dự có Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM, Trưởng đoàn Lãnh sự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng Thành viên FOSCO Lê Thị Hồng Hậu cho biết, trong suốt 45 năm hoạt động và phát triển, FOSCO đã trải qua không ít thử thách và những tác động khó lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Chính quyền thành phố, FOSCO đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành công trong công tác thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Theo bà Lê Thị Hồng Hậu, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: kỷ niệm 45 năm ngày thành lập FOSCO, năm chuẩn bị kết thúc của Chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo và người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc công ty phát huy giá trị truyền thống, bản lĩnh lãnh đạo, điều hành vượt khó khăn; hoàn thành mục tiêu chiến lược kinh doanh, nỗ lực phục vụ đa dạng loại hình sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Cũng tại buổi lễ, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị FOSCO cần chủ động, tập trung nghiên cứu những cách làm và hướng đi mới phù hợp. Bên cạnh đó, tiếp tục là địa điểm đáng tin cậy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương phía Nam với các cơ quan đại diện nước ngoài, đóng góp ngày càng tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại chung của cả nước và của TPHCM nói riêng. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để FOSCO phát huy những tiềm năng hiện có, phục vụ công tác phát triển đối ngoại của thành phố và cả nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao bằng khen của Bộ Ngoại giao cho ban lãnh đạo FOSCO. Ảnh: THỤY VŨ

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của tập thể FOSCO đã đạt được trong 45 năm qua, nổi bật là hàng chục ngàn lao động Việt Nam đã và đang làm việc tại cơ quan nước ngoài, thông qua FOSCO, được đảm bảo quyền lợi và các chế độ theo luật định; diện tích nhà đất do thành phố giao quản lý, kinh doanh được khai thác hiệu quả vừa đóng góp cho ngân sách, vừa góp phần đáng kể tạo môi trường an ninh, an toàn cho hoạt động các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, văn phòng kinh tế nước ngoài tại thành phố.

Dịp này, Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho tập thể FOSCO.

THỤY VŨ