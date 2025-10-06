FPT đồng hành cùng Bộ Công an thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Từ ngày 3 đến 5-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, FPT vinh dự góp mặt tại gian hàng của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), với các giải pháp công nghệ tiêu biểu, minh chứng cho việc dữ liệu dân cư quốc gia được ứng dụng trực tiếp, gắn với mục tiêu Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Bộ Công An

Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ và toàn lực lượng CAND, hướng tới mục tiêu “hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân”.

Giải pháp của FPT vinh dự xuất hiện tại triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương. Ảnh: Bộ Công An

Tại khu vực triển lãm, FPT trình diễn nhiều giải pháp tiêu biểu như bản đồ dịch tễ và dược chất Việt Nam, nền tảng định danh điện tử FPT.IDCheck và hệ thống giao thông thông minh ứng dụng CCCD trong vận hành tuyến Metro số 1 (TPHCM).

Đại diện FPT giới thiệu về Giải pháp Bản đồ dịch tễ & dược chất Việt Nam tới các đại biểu

Giải pháp bản đồ dịch tễ và dược chất Việt Nam do FPT phát triển được xem là công cụ đột phá trong lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ hơn 2.200 nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc, phục vụ hơn 28 triệu người dân, nhằm phân tích nhu cầu thuốc, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh theo thời gian thực. Thông qua việc kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và tích hợp giao dịch qua VNeID, giải pháp này không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách y tế, mà còn giúp người dân tiếp cận thuốc phù hợp, chủ động phòng bệnh và tiết kiệm chi phí y tế cá nhân.

Đặc biệt, từ ngày 1-1-2025, người dân có thể mua thuốc trực tuyến thông qua định danh bằng VNeID, đánh dấu bước tiến mới trong số hóa tiện ích y tế.

Nền tảng FPT.IDCheck – giải pháp định danh, xác thực điện tử do FPT phát triển – hiện đã được cấp phép kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu dân cư Bộ Công an. Ứng dụng các công nghệ AI, Big Data, NFC và sinh trắc học, hệ thống này cho phép xác thực danh tính số bằng CCCD gắn chip nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Đến nay, FPT.IDCheck đã thực hiện hơn 25 triệu lượt xác thực, với tổng cộng 100 triệu giao dịch, được hơn 200 tổ chức sử dụng trên toàn quốc trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục và hành chính công. Giải pháp giúp giảm thiểu gian lận, nâng cao trải nghiệm người dùng và là một trong những nền tảng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Đại biểu trải nghiệm giải pháp FPT.IDCheck

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là giải pháp giao thông thông minh sử dụng CCCD gắn chip thay thế vé truyền thống tại tuyến Metro số 1 TPHCM (Bến Thành – Suối Tiên). Hành khách chỉ cần quét CCCD qua thiết bị đọc tích hợp, hệ thống sẽ tự động xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia để mở cổng kiểm soát, đảm bảo an toàn, bảo mật và giảm thời gian di chuyển.

Hiện hệ thống phục vụ hơn 120.000 lượt đi lại mỗi ngày, góp phần tối ưu vận hành, giảm chi phí hạ tầng vé và mở ra tiềm năng kết nối đa dịch vụ công chỉ với một định danh số duy nhất – VNeID.

FPT tự hào đồng hành cùng Bộ Công an trong mô hình hợp tác công – tư, kiến tạo các giải pháp công nghệ thiết thực, hỗ trợ triển khai hiệu quả Đề án 06. Thông qua các ứng dụng thực tiễn, FPT không chỉ khẳng định vai trò của doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số an toàn và bền vững.

VÂN ANH