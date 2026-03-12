Đề cao trách nhiệm cá nhân trên môi trường số

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và tôn trọng các giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo quy định, Bộ Quy tắc áp dụng cho nhóm đối tượng gồm cá nhân; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội và nền tảng số trong và ngoài nước; nhà cung cấp dịch vụ internet; cơ quan báo chí, công ty truyền thông, doanh nghiệp quảng cáo, đơn vị tổ chức nghệ thuật biểu diễn; cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác. Việc mở rộng phạm vi áp dụng cho nhiều chủ thể cho thấy yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng cần sự tham gia của toàn xã hội.

Mục tiêu của Bộ Quy tắc là định hướng hành vi trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam; khuyến khích lan tỏa những nội dung tích cực, sáng tạo và giàu bản sắc dân tộc.

Bộ Quy tắc cũng đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chia sẻ thông tin, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Một điểm đáng chú ý là Bộ Quy tắc nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Người dùng được khuyến nghị sử dụng họ tên thật hoặc thương hiệu hợp pháp khi hoạt động trên môi trường số; cân nhắc trước khi đăng tải thông tin cá nhân của người khác; chia sẻ thông tin có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và hạn chế lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện tin giả hoặc thông tin sai sự thật, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho nền tảng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Bộ Quy tắc cũng đặt ra các chuẩn mực về giao tiếp trực tuyến như sử dụng ngôn từ văn minh, không xúc phạm cá nhân, không kích động bạo lực hay phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính…

Đối với những người có ảnh hưởng trên môi trường số, quy định mới đề cao trách nhiệm xã hội của nhóm này. Những cá nhân có lượng người theo dõi lớn được khuyến khích sáng tạo và lan tỏa các nội dung có giá trị văn hóa, giáo dục; gương mẫu chấp hành pháp luật và không lợi dụng niềm tin của công chúng để trục lợi. Khi thực hiện quảng cáo, họ phải công khai việc nhận tài trợ hoặc quảng cáo, bảo đảm nội dung trung thực và tuân thủ quy định pháp luật.

Với các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, Bộ Quy tắc yêu cầu công bố rõ ràng điều khoản sử dụng dịch vụ, chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, phát tán tin giả, đồng thời cung cấp công cụ để người dùng dễ dàng báo cáo vi phạm. Các đơn vị này cũng cần triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nội dung vi phạm pháp luật.

VĨNH XUÂN