TPHCM: Thí điểm chính sách thương mại hóa với danh mục 54 sản phẩm khoa học công nghệ

Sáng 13-3, Sở KH-CN TPHCM tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi cùng các đại biểu tại Hội thảo. Ảnh: QUANG HUY

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN)…

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chính Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG HUY



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố xác định giai đoạn này là thời điểm then chốt để chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện thực chất, đảm bảo các chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả đo lường cụ thể. Hội nghị này là nỗ lực cụ thể của chính quyền thành phố nhằm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN chia sẻ: Tỷ lệ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước hiện nay chỉ đạt khoảng 5%. Đáng chú ý, có khoảng 37% kết quả nghiên cứu đã sẵn sàng chuyển giao nhưng vẫn chưa thể đưa vào thực tiễn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những "điểm nghẽn" như vướng mắc trong cơ chế định giá tài sản, thủ tục giao quyền phức tạp và tâm lý e ngại rủi ro trong quá trình thực thi công vụ. Những tồn tại này nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị kinh tế - xã hội.

Để khơi thông nguồn lực cũng như giải quyết các tồn tại, đề án đã thiết kế một hệ thống giải pháp đồng bộ, tập trung vào việc tạo lập môi trường an toàn và linh hoạt cho thương mại hóa. Trọng tâm đầu tiên là việc xác lập giá trị tài sản minh bạch, giúp các đơn vị công lập tự tin triển khai mà không còn lo ngại các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, đồng thời áp dụng chi phí R&D làm giá sàn pháp lý để xóa bỏ tâm lý "sợ sai" và thúc đẩy tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường.

“Đặc biệt, một hành lang bảo vệ quan trọng được thiết lập thông qua việc chấp nhận và quản trị rủi ro khoa học, khẳng định sự bảo vệ đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định và tuyệt đối không hình sự hóa các rủi ro khách quan trong quá trình thực thi công vụ. Các giải pháp này liên kết thành một chỉnh thể thống nhất nhằm tạo ra môi trường an toàn nhưng không trì trệ, linh hoạt nhưng có kiểm soát”, ông Lâm Đình Thắng chia sẻ.

TPHCM đã công bố danh mục gồm 54 sản phẩm của 29 tổ chức đăng ký tham gia, với tổng kinh phí dự kiến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng để hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm và bảo hộ tài sản trí tuệ. Các sản phẩm tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: UAV (kinh tế tầm thấp), AI, Chuyển đổi số, Đô thị thông minh, Công nghệ sinh học và Nông nghiệp công nghệ cao…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã nêu vai trò trung tâm của doanh nghiệp và mô hình liên kết "Ba nhà": Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp. Thành phố mong muốn sự đầu tư ngân sách phải đạt được hiệu quả thực chất, mang đến các sản phẩm phục vụ đời sống và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG HUY

“Yêu cầu Sở KH-CN cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tránh việc áp dụng trình tự cũ làm nản lòng người tham gia. Lãnh đạo TPHCM kỳ vọng sau 3 năm thí điểm, đề án sẽ đưa ít nhất 10 sản phẩm khoa học - công nghệ ra thị trường và nâng tỷ lệ thương mại hóa tài sản trí tuệ lên 8% - 10%”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

BÁ TÂN - QUANG HUY