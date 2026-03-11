Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trung tâm dữ liệu AI

Ngày 11-3, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với Liên danh Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) và Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về hợp tác triển khai dự án hạ tầng số – trung tâm dữ liệu tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, ông Oliver Jones, đồng sáng lập Công ty AIC, cho biết doanh nghiệp đã lựa chọn TPHCM để triển khai dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Theo ông, môi trường đầu tư năng động, sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo thành phố và tốc độ phối hợp nhanh của các cơ quan chức năng là những yếu tố quan trọng khiến doanh nghiệp quyết định đầu tư tại đây.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với ông Oliver Jones. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM với doanh nghiệp trước đó được xem là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc thúc đẩy dự án trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Theo ông Oliver Jones, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh giữa Công ty AIC và Tổng Công ty KBC cùng các đối tác quốc tế triển khai. Các hạng mục đầu tư gồm trung tâm dữ liệu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp thoát nước và các thiết bị điện toán hiệu năng cao.

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ phát triển một “AI Factory” – nhà máy trí tuệ nhân tạo với công suất khoảng 50MW, tương đương khoảng 28.000 bộ xử lý đồ họa (GPU). Trung tâm được thiết kế nhằm cung cấp năng lực điện toán phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần hình thành năng lực AI có chủ quyền của Việt Nam. Theo kế hoạch, toàn bộ vốn đầu tư dự kiến sẽ được giải ngân và hoàn tất vào cuối quý I-2027.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện đang tiến hành sàng lọc, lựa chọn các đối tác chiến lược và nhà đầu tư tài chính để cùng tham gia triển khai dự án. Ba yếu tố thuận lợi giúp dự án được xúc tiến nhanh gồm vị trí triển khai phù hợp tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, quá trình ký kết MOU diễn ra nhanh chóng và sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Nhiều nhà đầu tư tài chính cũng đã bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng tham gia theo tiến trình dự án.

Đồng chí Trần Lưu Quang chụp hình lưu niệm với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao quyết định lựa chọn TPHCM của doanh nghiệp, đồng thời cho rằng dự án không chỉ có ý nghĩa đối với lĩnh vực công nghệ cao mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều dự án công nghệ khác đến với thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để dự án được triển khai hiệu quả. Những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là hạ tầng năng lượng, đang được thành phố từng bước nâng cấp và hoàn thiện.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm cho ông Oliver Jones. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, trong quá trình triển khai dự án lớn, các bên cần chủ động phối hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ. Đồng thời, việc xây dựng niềm tin giữa chính quyền và nhà đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi doanh nghiệp quyết định đầu tư và mở rộng đầu tư tại TPHCM, thành phố tin tưởng vào năng lực và cam kết của doanh nghiệp để cùng thúc đẩy dự án phát triển. “Trong quá trình triển khai các dự án công nghệ lớn sẽ luôn có những yếu tố thay đổi, cả tích cực lẫn tiêu cực. Điều quan trọng là các bên cần chia sẻ thẳng thắn, cùng tìm giải pháp để dự án đạt hiệu quả cao nhất”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung vào tháng 4 tới, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số của TPHCM trong thời gian tới.

Tin liên quan TPHCM ký kết hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI vốn đầu tư 2,1 tỷ USD

ÁI VÂN