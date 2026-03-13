Ngày 13-3, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026 với chủ đề "Hợp tác cho kỷ nguyên mới" và khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Diễn đàn diễn ra từ ngày 12 đến 15-3, có sự tham gia của các tổ chức và tập đoàn hàng đầu Nhật Bản cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ vũ trụ lớn. Các phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung vào các chủ đề trọng tâm gồm: ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong phòng chống thiên tai - biến đổi khí hậu, giám sát tàu thuyền và kinh tế biển, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên - môi trường, chuẩn hóa và an toàn dữ liệu không gian…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước khi tham dự diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - dự án khoa học công nghệ cao đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là tổ hợp hạ tầng hiện đại, có quy mô và trình độ công nghệ thuộc nhóm tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, là kết quả tích lũy của cả một chặng đường phát triển công nghệ vệ tinh của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang giai đoạn vận hành, khai thác và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ. Công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát những bước phát triển của khoa học không gian vũ trụ Việt Nam, mục tiêu, tầm nhìn và quan điểm phát triển. Thủ tướng nêu rõ, tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, Việt Nam xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian để giải quyết các bài toán mang tính toàn cầu và an ninh quốc gia.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực này thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ vũ trụ, đặc biệt khai thác tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có việc phối hợp chặt chẽ để phóng vệ tinh LOTUSat-1 vào cuối năm 2027 và khai thác hiệu quả; đồng thời mở rộng hợp tác theo hướng xây dựng năng lực lâu dài cho Việt Nam về quan sát trái đất, ứng dụng dữ liệu vệ tinh và từng bước phát triển các hệ vệ tinh nhỏ...

Thủ tướng khẳng định, việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam không chỉ là sự kiện đánh dấu hoàn thành một công trình quan trọng, mà còn là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn vận hành, khai thác, làm chủ công nghệ, phát triển ứng dụng, hình thành thị trường và tạo ra giá trị thiết thực cho đất nước.

LÂM NGUYÊN