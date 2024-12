FPT là nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành CNTT 2024

Vừa qua, Tập đoàn FPT vừa ghi dấu ấn lọt vào Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Công nghệ thông tin 2024 do Career Việt công bố.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận giải thưởng

Điều này khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong mục tiêu xây dựng nơi làm việc hạnh phúc cho nhân sự, đồng thời cam kết song hành cùng thế hệ trẻ phát triển sản phẩm công nghệ Make in Vietnam, kiến tạo The Next cho Việt Nam và thế giới.

Giải thưởng “Nhà tuyển dụng yêu thích 2024” nằm trong khuôn khổ chương trình Employer of Choice (EOC) do Career Việt phối hợp cùng đơn vị nghiên cứu thị trường, Amco Việt Nam, thực hiện. Năm 2024, Tập đoàn FPT xuất sắc giành 5 giải liên tiếp: Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Công Nghệ Thông Tin - Khối Doanh nghiệp Lớn; Top 5 Nhà tuyển dụng được yêu thích - Khối Doanh nghiệp Lớn; Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích bởi ứng viên trong ngành - Khối Doanh nghiệp Lớn; Top 8 Nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng; Top 12 nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu thích - Khối Doanh nghiệp Lớn.

Giải thưởng triển khai khảo sát tới hơn 39.000 đáp viên trên toàn quốc (từ ngày 28-11-2023 đến 9-1-2024), cho hơn 3.105 doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu chí đánh giá bao gồm: Tính chuyên nghiệp và cởi mở trong môi trường làm việc; Chính sách phúc lợi; Cơ hội học tập và phát triển tiềm năng cho nhân viên…

“Tại FPT, triết lý đồng hành kim chỉ nam xuyên suốt hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn đồng hành với mỗi nhân viên trong lộ trình phát triển sự nghiệp và những dấu mốc cuộc sống. FPT là miền đất để thế hệ trẻ Việt Nam được khao khát, hoài bão, đưa ý tưởng được đi vào thực tiễn để phục vụ bài toán trọng yếu của đất nước, đưa công nghệ Việt vươn ra toàn cầu…”, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ.

BÌNH LÂM