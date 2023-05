Galaxy S23 series giảm sâu, chỉ còn từ 13,99 triệu đồng

Từ ngày 17 đến ngày 22-5, hệ thống thống Di Động Việt triển khai chương trình khuyến mãi cực sốc, giảm đến 12 triệu đồng cho Galaxy S23 series, với thông điệp “Rẻ hơn các loại rẻ”.

Đợt khuyến mãi này đưa các dòng Galaxy S23 về mức rẻ chưa từng có. Cụ thể, Galaxy S23 chỉ còn từ 16,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản Plus cũng chỉ còn từ 18,99 triệu đồng, tức là giảm đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, Galaxy S23 Ultra chỉ còn từ 23,59 triệu đồng, giảm hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Giảm sâu nhất là dòng S23 Ultra dung lượng 512GB khi giảm 12 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 24,69 triệu đồng.

Khi lựa chọn hình thức "thu cũ đổi mới, lên đời Galaxy S23 series" tại Di Động Việt, người dùng sẽ được giảm thêm đến 3 triệu đồng. Như vậy, nếu người dùng lựa chọn hình thức này, Galaxy S23 dung lượng 256GB sẽ chỉ còn từ 13,99 triệu đồng. Tương tự, Galaxy S23 Plus và S23 Ultra sẽ chỉ còn lần lượt từ 15,99 triệu đồng và 20,59 triệu đồng.

Chưa hết, Di Động Việt còn đem đến cho người dùng những dịch vụ mua kèm vượt trội khác, như: giảm thêm 600.000 đồng khi mở thẻ TPBank Evo hoặc giảm 500.000 đồng khi trả góp qua Kredivo; giảm 40% cho gói bảo hành mở rộng 12 tháng; trả góp 0% lãi suất; miễn phí 4 tháng Youtube Premium, phòng chờ hạng thương gia… Các phụ kiện mua kèm, như củ sạc nhanh, kính cường lực, ốp lưng… cũng được giảm thêm đến 20%.