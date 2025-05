Gameshow truyền hình đua sức “nóng”

“Hấp lực” ngôi sao

Đấu trường gia tốc - màn kết hợp táo bạo giữa truyền hình thực tế và điện ảnh vừa chính thức lên sóng tập đầu tiên, mở màn cho một hành trình sinh tồn kịch tính mang màu sắc “phim trong show”. Chương trình quy tụ 10 thí sinh nổi tiếng, từ những gương mặt lần đầu thử sức với truyền hình thực tế như diễn viên Kaity Nguyễn, “thầy giáo nam vương” Hưng Nguyễn, đến những tên tuổi quen thuộc như Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Phương Anh Đào, hay các nghệ sĩ trẻ bước ra từ các cuộc thi âm nhạc: RHYDER, WEAN, Dương Domic, Quân Lee...

Cuộc đua khốc liệt của các thí sinh Tân binh toàn năng. Ảnh: BTC

Đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết: “Chúng tôi không chỉ đơn thuần tạo ra một gameshow truyền hình, mà đang kiến tạo và sản xuất một sản phẩm giải trí mới cho thị trường Việt Nam, lần đầu tiên kết hợp nhập vai - hành động - điện ảnh trong một gameshow truyền hình thực tế”. Chương trình cũng ghi dấu ấn với sự đầu tư công nghệ ấn tượng: trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR), drone (máy bay không người lái) và hiệu ứng hình ảnh điện ảnh.

Công thức mời ngôi sao tham gia các chương trình truyền hình không mới, nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Bởi lẽ, với lượng người hâm mộ đông đảo, họ chính là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm ngay từ những bước khởi đầu. Tại buổi ra mắt chương trình Em xinh “say hi”, hàng ngàn khán giả đã có mặt để cổ vũ cho dàn thí sinh gồm 30 gương mặt nữ trẻ, trong đó có nhiều cái tên đình đám như: Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Châu Bùi, Pháo... Đại diện ban tổ chức chia sẻ thẳng thắn, nếu 2024 là năm của các anh trai, thì 2025 sẽ là thời điểm để các “em xinh” tỏa sáng. Chương trình đặt mục tiêu tìm kiếm và định hình hình mẫu nghệ sĩ mới - tài năng, cá tính, giữ vững bản sắc Việt và đủ sức lan tỏa trong thị trường âm nhạc - giải trí khu vực.

Trở lại sau nhiều năm, Bố ơi mình đi đâu thế? tiếp tục ghi dấu với dàn nghệ sĩ quen thuộc như Trung Ruồi, Duy Hưng, Neko Lê. Trước đó, Bài hát của chúng ta cũng gây chú ý khi quy tụ loạt tên tuổi lớn: NSND Thanh Lam, Quang Linh, Thu Minh, Ngọc Anh, Thanh Hà… Các chương trình bùng nổ gần đây như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Anh trai “say hi” cũng ghi điểm nhờ dàn nghệ sĩ đa lĩnh vực. Từ sức hút ban đầu, chính nội lực nghệ sĩ cùng sự đầu tư bài bản về âm nhạc, sân khấu và hiệu ứng thị giác đã góp phần tạo nên thành công.

Hành trình đi tìm “hiện tượng”

Sau thời kỳ đỉnh cao của các chương trình như Vietnam Idol, Vietnam’s Got Talent, The Voice, X-Factor hay gần đây là Rap Việt, King Of Rap, các cuộc thi tìm kiếm tài năng đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Sự trở lại này không chỉ thể hiện qua số lượng chương trình, còn ở quy mô và mức độ đầu tư ngày càng lớn. Điều đó cho thấy các nhà sản xuất đang tự tin vượt qua những khó khăn hậu đại dịch để tiếp tục khai thác thị trường giải trí giàu tiềm năng này. Minh chứng rõ rệt, các hoạt động tuyển sinh hiện đang diễn ra sôi động khắp cả nước.

Tân binh toàn năng - chương trình mới cùng đơn vị sản xuất với Chị đẹp đạp gió và Anh trai vượt ngàn chông gai được xem là sự kế thừa tinh hoa từ hai format thành công trước đó. Chương trình kết hợp nhiều nội dung: thi đấu âm nhạc, truyền hình thực tế và hành trình phát triển cá nhân... với mục tiêu tìm ra những gương mặt xuất sắc để thành lập một nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới.

Điểm hẹn tài năng đang lên sóng VTV3 - gợi nhớ về một thời vàng son của Sao mai điểm hẹn với mục tiêu tìm kiếm những giọng ca trẻ có tố chất nổi bật. Các chương trình như Tình ca xuyên Việt chào đón thí sinh từ 16-45 tuổi, bao gồm cả Việt kiều và người nước ngoài hát được tiếng Việt. Trong khi đó, Trạm phát sóng (+84) chuẩn bị tổ chức casting (tuyển vai) tại nhiều địa phương như Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang... Ở lĩnh vực điện ảnh, Gương mặt điện ảnh 2025 cũng đang góp phần viết tiếp ước mơ và khát vọng của hàng trăm thí sinh.

Sự trở lại của các chương trình tài năng là tín hiệu tích cực, tuy nhiên, bài toán muôn thuở với các chương trình tìm kiếm tài năng tại Việt Nam vẫn là làm sao duy trì sức hút lâu dài. Dẫu có nhiều đổi mới, nhưng phần lớn format hiện nay vẫn xoay quanh các vòng: casting - huấn luyện - thi đấu - loại dần - tìm quán quân. Câu chuyện “from zero to hero” (từ số 0 thành anh hùng) không phải lúc nào cũng đúng. Trong bối cảnh khán giả có quá nhiều lựa chọn giải trí, nếu chương trình không tạo được dấu ấn thật sự, rất khó giữ chân người xem.

VĂN TUẤN