Gần 100 chuyến bay không thể cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài do sương mù dày đặc

Cảng HKQT Nội Bài cho biết, do sương mù và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn, từ 2 giờ sáng ngày 2-2, các chuyến bay đã không thể cất, hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài.

Cụ thể, có 9 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị; 37 chuyến bay có lịch trình đến Cảng HKQT Nội Bài không thể hạ cánh; 54 chuyến bay khác cũng chưa thể cất cánh rời khỏi sân bay này vì thời tiết xấu. Dự kiến sớm nhất cũng phải đến 9 giờ sáng cùng ngày, các chuyến bay mới có thể cất, hạ cánh trở lại.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, thời gian gần đây, tỷ lệ chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh do điều kiện thời tiết đã giảm rất nhiều so với trước đây, do Cảng HKQT Nội Bài đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa 2 đường cất hạ cánh và đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, phục vụ bay an toàn.

Trường hợp thời tiết quá xấu, đặc biệt là sương mù gây cản trở tầm nhìn là tình thế bắt buộc phải hoãn chuyến bay, vì lý do an toàn của hành khách. Đây cũng là việc thường gặp trong ngành hàng không.

Sau những ngày rét đậm, từ sáng nay 2-2, thời tiết của miền Bắc và Hà Nội đã bắt đầu ấm lên. Với nền nhiệt đang tăng dần lên và độ ẩm trong không khí rất cao khiến cho sáng nay TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc chìm trong sương mù dày đặc. Sương mù đang ảnh hưởng khá nhiều tới đời sống người dân nhưng cũng tạo nên những hình ảnh rất đẹp, huyền ảo của Hà Nội vào sáng nay.

>> Một số hình ảnh sương mù dày đặc vào khoảng 7 giờ -7 giờ 30 phút sáng nay tại Hà Nội:

Sáng nay, Hà Nội mù mịt trong sương mù dày đặc tạo nên một khung cảnh rất huyền ảo. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

NGUYỄN QUỐC - MINH ANH