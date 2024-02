Phía Bắc sương mù, nồm ẩm và dự báo thời tiết chưa chính xác

Ban đêm ở Hà Nội những ngày gần đây. Ảnh: CTV

Nhưng thực tế từ ngày 28-1 đến nay 2-2, thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và đồng bằng sông Hồng đã kết thúc tình trạng rét đậm rét hại, nền nhiệt đã nhích dần lên song vẫn rét về đêm và sáng. Đặc biệt, đêm và sáng liên tục có sương mù dày đặc, một số nơi mưa phùn, đến trưa về chiều tạnh nhưng trời gia tăng nồm ẩm, hơi nước rất nhiều.

Những đêm gần đây, Hà Nội giăng kín sương mù. Ảnh: CTV

Một số thông tin cảnh báo, các cung đường ở Tây Bắc và Đông Bắc ở miền Bắc, những ngày này liên tục xuất hiện sương mù, rất nguy hiểm cho xe cộ qua lại. Trên các tuyến cao tốc ở đồng bằng như Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai… cũng xuất hiện sương mù vào sáng sớm và đêm, các phương tiện cần phải hạn chế tốc độ do tầm nhìn kém.

Buổi sáng ở Hà Nội bao phủ sương mù. Ảnh: CTV

Tại Bắc Trung bộ, một số thông tin cho biết, đêm 1-2, sân bay Vinh (Nghệ An) dày đặc sương mù nên có chuyến bay phải đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) để hành khách quay trở về Vinh bằng ô tô.

Đêm về sáng 2-2 ở Hà Nội. Ảnh: CTV

Trời không nắng ráo như dự báo, thậm chí mưa phùn kéo dài, khiến nhiều người cảm thấy lo ngại vì đã chuẩn bị hoặc xin nghỉ làm để ở nhà giặt giũ quần áo, đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa… nhưng kế hoạch không như mong đợi. Một số nơi ở Bắc Trung bộ (như Quảng Bình) và Tây Bắc bộ (như Sa Pa - Lào Cai)… người dân cho biết đã có nắng lên, nhưng hình thái phổ biến ở các nơi khác vẫn là mưa, sương mù và nồm ẩm. Tại Hà Nội, độ ẩm đạt tới 95-98%.

Đồ đạc trong nhà tại Hà Nội những ngày gần đây thường tự "chảy mồ hôi" do nồm ẩm. Ảnh: CTV

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, ngày 2-2, nhiệt độ khu vực Hà Nội tiếp tục tăng thêm 1-2 độ C so với ngày 1-2, cao nhất khoảng 25-27 độ C. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Độ ẩm dao động 62-98%.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết như hiện nay (sáng mưa, trưa tạnh) còn bao trùm Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong 2-3 ngày tới. Do đó tốc độ ấm bị chậm lại so với dự báo 1-2 ngày trước.

Đêm 1-2, Hà Nội mờ mịt sương mù như ở Sa Pa, Đà Lạt. Ảnh: CTV

Xu thế thời tiết ở Hà Nội trong những ngày tới là vẫn tiếp tục ấm lên cho đến khoảng ngày 7 hoặc 8-2 (khi có đợt không khí lạnh mới tràn về thì rét trở lại). Từ nay đến ngày 8-2, tức 29 tháng Chạp, miền Bắc có nhiều sương mù hoặc mưa xuân vào ban đêm và sáng sớm, trưa chiều tạnh mưa, có thể hửng nắng nhưng nồm ẩm vẫn diễn ra. Có thể ngày 30 tết, tình trạng nồm ẩm, ướt át ở miền Bắc mới thực sự kết thúc khi rét trở lại.

VĂN PHÚC