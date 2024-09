Gần 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai)

Tham dự với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.



Cụ thể, UBND quận 5 thực hiện 5 công trình chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo tại huyện Đak Pơ. Trong đó gồm khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số trị giá 160 triệu đồng; công trình xây dựng mới điểm Trường Mầm non Họa Mi tại làng KUK KÔN (xã An Thành) trị giá 2 tỷ đồng.

Cùng với đó là công trình xây mới, sửa chữa 5 căn nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, trị giá 400 triệu đồng; công trình chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 360 triệu đồng và công trình chăm lo cho thiếu nhi dân tộc thiểu số trị giá 70 triệu đồng. Tổng trị giá các công trình gần 3 tỷ đồng.

UBND quận 5 (TPHCM) trao tặng UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) công trình xây dựng Trường Mầm non Họa Mi

Tại buổi lễ khởi công dự án xây dựng mới Trường Mầm non Họa Mi, UBND quận 5 đã trao tặng 520 bộ sách giáo khoa, 130 chiếc xe đạp, 100 chiếc quạt máy và 1 nhà vệ sinh công cộng, tổng giá trị công trình là 360 triệu đồng.

Đoàn thăm khám cho người dân ở tỉnh Gia Lai

Sau buổi lễ, đoàn cùng lãnh đạo huyện Đak Pơ tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, trao tặng Nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Tại các nơi đến, đoàn gửi lời thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; tặng quà cho 10 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, người đồng bào có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Đoàn trao tặng Nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn

CHÍ THẠCH