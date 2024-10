Gánh nặng ung thư có thể tăng tới 168% ở những nước thu nhập trung bình

Trong 50 năm tới, gánh nặng ung thư dự kiến tăng 400% ở các nước thu nhập thấp, 168% ở các nước thu nhập trung bình và 53% ở các nước thu nhập cao, do tác động của gia tăng dân số, tuổi thọ, đô thị hóa và thay đổi lối sống.

Ngày 31-10, tại Hà Nội, Bệnh viện K và Hội Ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo điều trị đa mô thức bệnh ung thư và quản lý bệnh viện trong kỷ nguyên số. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển.

Dự báo đến năm 2030, khoảng 75% số ca tử vong do ung thư sẽ xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Trong 50 năm tới, gánh nặng ung thư dự kiến tăng 400% ở các nước thu nhập thấp, 168% ở các nước thu nhập trung bình và 53% ở các nước thu nhập cao, do tác động của gia tăng dân số, tuổi thọ, đô thị hóa và thay đổi lối sống. Hơn nữa, chỉ 10% bệnh nhân ở các quốc gia thu nhập thấp và 50-60% ở các quốc gia thu nhập trung bình có thể tiếp cận xạ trị, so với 90% ở các quốc gia thu nhập cao.

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, công tác phòng chống ung thư hiện vẫn là thách thức lớn đối với nền y học trên thế giới, không những đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn hiện đại, cập nhật của các y bác sĩ, mà còn đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân người bệnh, gia đình, sự hỗ trợ tích cực từ xã hội, cộng đồng. Trong đó, điều trị đa mô thức là sự kết hợp nhiều phương pháp (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị) nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ung thư.

Tại Việt Nam, chuyên ngành ung thư đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Cùng với tiến bộ trong điều trị, người bệnh ung thư cũng đã được tiếp cận nhiều loại thuốc điều trị mới, hiệu quả và được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. Chỉ riêng năm 2023, chi trả của BHYT cho thuốc điều trị ung thư lên tới hơn 7.500 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng chi khám chữa bệnh BHYT, con số này năm 2022 là hơn 6.600 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội thảo

Để nâng cao hơn công tác chống ung thư, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Hội Ung thư Việt Nam và Bệnh viện K cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về phòng chống ung thư, khám sàng lọc phát hiện sớm dấu hiệu của bệnh; đồng thời tuyên truyền, kêu gọi người dân tiếp tục chủ động, tích cực tham gia BHYT để tiến tới BHYT toàn dân.

Cùng với đó, cần tăng cường triển khai hình thức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo gói dịch vụ; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ung bướu, đặc biệt là các công nghệ chẩn đoán sớm, điều trị cá thể hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc ung thư.

