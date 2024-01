Gặp gỡ nhà văn viết truyện trinh thám Dominique Forma

Ngày 11-1, vào lúc 18 giờ 30 phút, tại Librairie Française Nam Phong Saigon (36 Bùi Viện, quận 1), Viện Pháp tại TPHCM sẽ tổ chức buổi giao lưu cùng nhà văn người Pháp Dominique Forma. Đây là sự kiện mở cửa tự do đón công chúng.

Buổi giao lưu sẽ cung cấp cho công chúng nhiều thông tin bổ ích từ chuyên môn viết truyện trinh thám đến sự nghiệp đạo diễn tại Hollywood của nhà văn Forma. Đây cũng là cơ hội để công chúng có thể trò chuyện, thảo luận với nhà văn người Pháp về sự khác biệt trong tác phẩm giữa điện ảnh (thông qua kịch bản) và văn học chính thống…

Nhà văn Forma sinh năm 1962 tại Puteaux (Pháp) và chuyển đến bang California (Mỹ) năm 1992. Năm 2001, ông có tác phẩm điện ảnh đầu tay với vai trò đạo diễn là Scenes of the Crime. Sau khi trở về Pháp vào năm 2007, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Skeud vào tháng 2 -2008. Năm 2014, ông đoạt giải Sud Ouest cho tác phẩm Hollywood Zero.

Nhà văn Forma cũng là người chiến thắng trong chương trình La Route des Résidences (Nghệ sĩ lưu trú) do Viện Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Campuchia tổ chức. Ông đã dành 3 tháng lưu trú tại Campuchia và Việt Nam để phát triển dự án sáng tác mới của mình.

Nhà văn người Pháp Dominique Forma. Ảnh: Viện Pháp tại Việt Nam

Với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Paris và Quỹ tài trợ La Petite Escalère, mục đích của La Route des Résidences là tăng cường hỗ trợ cho các dự án liên văn hóa và hợp tác khu vực trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

ĐỖ VĂN