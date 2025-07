Houthi tuyên bố đang giữ 10 thủy thủ của tàu thương mại Hy Lạp

Ngày 28-7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đang giữ 10 thủy thủ của tàu chở hàng Eternity C, treo cờ Liberia, do Hy Lạp vận hành.

Con tàu được cho là Eternity C do Hy Lạp vận hành, treo cờ Liberia bị chìm trong đoạn phim do Houthis của Yemen công bố, ở Biển Đỏ. Ảnh: Yemeni Armed Forces

Lực lượng Houthi đã công bố một video dài 6 phút, trong đó có hình ảnh 10 thủy thủ, một số người được cho là đang liên lạc với gia đình. Video cũng bao gồm lời khai cho biết, các thành viên thủy thủ đoàn không hề biết về lệnh cấm hàng hải của Houthi đối với các tàu thuyền đi đến các cảng của Israel. Họ cho biết, tàu Eternity C đang trên đường đến cảng Eilat của Israel để nhận hàng phân bón vào thời điểm bị đánh chìm.

Theo truyền thông quốc tế, chưa thể xác minh nội dung đoạn video. Tuy nhiên trước đó, các nguồn tin an ninh hàng hải cũng cho biết lực lượng Houthi đang giữ 10 thủy thủ.

Theo Reuters, hồi đầu tháng này, lực lượng Houthi thừa nhận đã đánh chìm 2 tàu thương mại Magic Seas và Eternity C tại Biển Đỏ. Theo các nguồn thạo tin, tàu Eternity C gồm 22 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 21 người Philippines và 1 người Nga. Con tàu đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và rocket, buộc toàn bộ thủy thủ đoàn và 3 nhân viên bảo vệ có vũ trang phải rời tàu. Tổng cộng 10 người đã được giải cứu, trong khi 5 người được cho là đã thiệt mạng do các cuộc tấn công.

KHÁNH HƯNG